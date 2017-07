En prisión cinco por un "levantón"

(GH)

Cinco sujetos involucrados presuntamente en un caso de privación de la libertad en Mexicali fueron vinculados a proceso y mantenidos en prisión preventiva, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.



El subprocurador de Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador, comentó que Cristal Michel, Jairo, Víctor Ramón, Luis Antonio y Rubén Haek, están relacionados en el delito de privación de la libertad agravada y robo de vehículo, ocurridos el 31 de enero en el fraccionamiento Misión del Ángel.



De acuerdo a la víctima, la tarde del incidente llegó a bordo de su vehículo Honda Civic, color negro, modelo 1999 y placas de California, a visitar a Cristal Michel a un domicilio ubicado en la calle Cúpula y que después de estar varios minutos platicando, ella le dijo que iba al baño.



Señaló en ese momento observó que la mujer habló por teléfono pero desconocía con quien, sin embargo, minutos después llegaron a la vivienda cuatro hombres que tenían en su poder diversas armas como cuchillos, unas pinzas con punta, una pistola y un bate, quienes los amenazaron.



Agregó que lo obligaron a entrar a una de las recamaras en donde lo golpearon con el bate a la altura de las costillas ara despojarlo de su cartera con dinero en efectivo, documentos personales y diversas tarjetas bancarias, además de las llaves de su vehículo.



El ofendido comentó que estas personas les exigieron la clave NIP de sus tarjetas, amenazándolo que si no les daba más dinero le iban a cortar los dedos de los pies, como les dijo que no tenía más le quitaron los zapatos y los calcetines.



Al comprobar que no traía más efectivo, lo amarraron de manos y pies, le taparon la boca con cinta adhesiva y lo subieron a la cajuela de su propio automóvil al mismo tiempo que le dijeron “ahorita te vamos a desaparecer”.



Después los hombres y la mujer abordaron el automóvil en el que circularon varios minutos hasta que llegaron a las inmediaciones de la colonia Fundidores en donde en donde dejaron al ofendido tirado.



Tras su detención fueron presentados ante un Juez de Control, quien concedió en contra de los imputados la media cautelar de prisión preventiva y dos meses para el cierre de la investigación.