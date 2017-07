2 muertos 1 herido en Tecate, uno es juez calificador

TECATE, Baja California(GH)

Balean a tres personas, dos fallecen y uno resultó herido de gravedad quien funge como juez calificador en el ayuntamiento de Tecate.



A las 00:36 horas del sábado, se reportó a C4 que frente a un centro nocturno en la calle Tijuana de la colonia El Refugio en Tecate, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.



Al arribar la policía municipal confirmaron la muerte de Sergio Lira, ex empleado del Instituto Municipal de la Mujer y José Luis Guzmán, sindicalizado en el Departamento de Parques y Jardines en Los Encinos.



Resultó con herida en el brazo un juez calificador del área de Justicia Municipal de Seguridad Ciudadana quien por proceso de investigación, no se ha informado el nombre.



De los fallecidos, uno quedó tendido sobre el asfalto y el segundo al interior de un vehículo Nissan color blanco.



Hasta el momento no se reportan detenidos.