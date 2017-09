Presta auto sin saber de planes para pegar asalto

MEXICALI, Baja California(GH)

El testimonio del dueño del vehículo utilizado en el asalto y asesinato del empleado de una empresa automotriz, hizo ver más fuerte la presunta participación de los imputados, durante la audiencia celebrada ayer.Fue durante la audiencia de Vinculación a Proceso donde la Fiscalía reveló que el dueño del vehículo Honda Civic usado en el crimen el 6 de junio pasado, había sido robado a las afueras de su trabajo.El mismo día fue encontrado en la colonia Industrial.Posteriormente, reveló la Fiscalía, el dueño del auto informó a las autoridades que mintió sobre el robo del vehículo, debido a miedo por las represalias, ya que se dio cuenta que su auto estaba vinculado al ilícito.La Fiscalía leyó que en relación a los hechos el dueño del vehículo conocía a uno de los presuntos responsables, que de momento no ha sido detenido, debido a una amistad con el imputado Aldo Eliseo “N”.A mediados del mes de mayo escuchó que el presunto responsable de estos hechos y Aldo platicaban sobre un robo que deseaban hacer a la empresa de autos.Se narró que durante los días siguientes los dos involucrados acudían a un restaurante que se encontraba frente a la empresa, sobre bulevar Adolfo López Mateos, para ver los movimientos que se hacían.Incluso, que la información sobre lo que ahí ocurría era filtrada hacia ellos por una persona que trabajaba en la empresa como almacenista.Un día antes de que ocurrieran los hechos, narró el fiscal, el otro involucrado habló el dueño del Honda Civic para ver si podría prestar su unidad para ir a ver una persona, y que para la tarde tendría su vehículo de vuelta, lo que aceptó.Ya el 6 de junio cerca de las 08:00 horas esta persona llamó por teléfono al testigo para acudir por la unidad Honda Civic a donde él trabajaba, dando las llaves para que pudiera llevarse el vehículo.Indicó que fue horas más tarde que se le comunicó por su ex pareja que autoridades se encontraban buscándolo, por lo que llamó a quien le prestó la unidad sin tener respuesta del mismo hasta la tarde.Una vez que le regresó la llamada refirió que no se asustara sobre lo ocurrido, que le tenían pensado pagar el carro y que por ningún motivo fuera a denunciar el robo de la unidad, ya que podrían meter al otro involucrado a la cárcel.Fue ahí que el presunto involucrado refirió por teléfono que habían matado a una persona, indicando que no podría llevarle las llaves de la unidad hasta más tarde y 20 mil pesos por el carro y para no decir nada.Indicó el dueño del auto que no buscaba que se le pagara nada, sólo que se le devolviera su unidad, siendo amenazado, y por miedo acudió a denunciar el robo del vehículo.Éste junto a los demás testimonios emitidos por la fiscalía fueron suficientes para decretar la probable participación de los hoy involucrados en el homicidio de Manuel Sánchez Bueno y el robo a la empresa automotriz.La juez Sandra Sofía Rubio Díaz decretó la vinculación a proceso contra Aldo Eliseo “N”, Pedro David “N” y Jesús Florencio “N”, prevaleciendo la prisión preventiva y un cierre de seis meses de investigación.La sala de audiencias estuvo llena durante la comparecencia de los sospechosos del crimen.Durante la audiencia de vinculación a proceso por parte de la defensa se solicitó un testigo, siendo la coordinadora de Recursos Humanos de la empresa automotriz, para dar algunas respuestas.Al cuestionarla si entre los imputados se encontraba algún empleado de la automotriz, refirió que el de nombre Jesús Florencio “N” se desempeñaba como bodeguero desde mayo del presente año.Indicó que durante el trabajo se encarga de resguardar la herramienta de los trabajadores, siendo solamente una persona quien realiza esta labor en el interior de la empresa automotriz.También dentro de sus labores se encuentra la del cambio de vales en la caja chica que se encuentra al interior de la empresa, en la parte frontal, donde también se veía hacerlo al hoy occiso Manuel Sánchez Bueno.