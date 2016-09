Confiesa: robó bebé tras aborto

MEXICALI, Baja California(GH)

La mujer que robó un bebé de manera violenta en Ángeles de Puebla la semana psada, confesó ante la Juez haber sustraído al recién nacido para hacerlo pasar como su hijo.



Durante la audiencia de Vinculación a Proceso Perla “N” rindió su declaración, indicando que no buscaba algún rescate por el bebé, sino que quería hacerlo pasar por su hijo.



Esto lo hizo, dijo, debido a que el pasado mes de mayo perdió a su bebé en gestación debido a una agresión que sufrió en un altercado.



Agregó ocultó la pérdida del bebé a su esposo y fingió seguir embarazada.



“Yo no tuve valor para decirle que había abortado a mi bebé, ya que me daba miedo porque él es una persona noble, buena y trabajadora, y él quería un bebé y yo quería hacerlo feliz ya que él lo merece”, expresó.



Además, expresó en la sala de audiencias, que lo del aborto sólo había logrado comentarlo a una amiga muy cercana, y ya no sabía qué hacer ya que se le estaba acabando el tiempo.



Fue cuando conoció a la madre del menor un día antes, diciendo que buscaría brindarle un apoyo que llevaría a su casa al día siguiente.



Al día siguiente llegó a la casa donde agredió a la madre y robó al bebé.



“Yo saqué de su casa al bebé y además golpeé a esta persona con un martillo, luego yo no le dije nada, sólo la golpeé y le dije que no gritara; ella ya después no hizo nada”, respondió ante las preguntas de la Fiscalía.



REGALO



Posteriormente, por parte de la defensa se presentaron dos testigos: el esposo y la amiga a la cual confió que había perdido al bebé. Ambos brindaron su declaración.



Primero Jaime Santiago, esposo de la imputada, declaró que su cónyuge le mintió sobre que el embarazo y que había perdido al bebé meses atrás.



“Ella llegó con el menor y me dijo que se lo había regalado una drogadicta, siendo ahí cuando me di cuenta de que no era mi bebé, yo ya no sabía que estaba pasando”, declaró.



Por otra parte, su compañera Cinthia Castro, amiga de la detenida, fue la única persona a la cual Perla “N” confió que había perdido el bebé meses atrás y que tenía miedo de comentarlo.



“Había muchos problemas entre la pareja, pero cuando se enteró su esposo de que se encontraba embarazada cambio toda la situación entre ellos”, indicó la testigo.



Entre lo que se alegaba en la defensoría de la imputada es que ella solamente buscaba tener al menor e ingresarlo como parte de su familia, dejando de lado cualquier situación de rescate.



El defensor particular pidió que se reclasificara el delito por el cual se encontraba detenida, esperando cambiar el secuestro agravado a sustracción de menores, lo cual traería con esto una reducción de la pena en caso de ser culpable.



PRISIÓN PREVENTIVA



La Juez de Control Cenaida Tafolla González se encargo de dictar el auto de Vinculación a Proceso a la imputada, reclasificando el delito a sustracción de menor.



Debido al nuevo delito se pidió por parte del Ministerio Público la prisión preventiva como medida cautelar, debido a que la acusada actuó de forma violenta al momento de robar al bebé.



El día de los hechos la acusada arremetió contra la mamá del bebé con un martillo, golpeándola en dos ocasiones en la cabeza.



Los golpes le provocaron a la madre una herida contusa de dos centímetros, así como diez excoriaciones en cuello y rostro.



La Juez determinó mantener la prisión preventiva en contra de la imputada, así como dar un plazo de cierre de investigaciones de tres meses ya que queda investigar algunas versiones que fueron dadas por la imputada.



LO DICE LA LEY



SUSTRACCIÓN DE MENORES



•Al que sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de 18 años de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia (...) se le impondrá prisión de cinco a diez años.