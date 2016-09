Fallece un adulto mayor en traslado hacia un hospital

MEXICALI, Baja California(GH)

Un adulto mayor falleció la mañana de ayer en la colonia Nueva, cuando lo trasladaban hacia un hospital en un auto particular, informaron autoridades de la Policía Municipal.



Se desconoce la identidad de la persona fallecida, solamente se dijo que se trataba de un hombre de entre 80 a 90 años de edad, quien se presume pudo haber muerto por causas naturales.



Pasadas las 8:00 horas se reportó que en la avenida calle Mariano Arista una persona necesitaba atención médica urgente.



Al llegar elementos de Cruz Roja confirmaron que la persona había fallecido.



Los primeros reportes indican que la persona era trasladada en un Ford Ranger hacia un hospital.



Cuando el vehículo se desplazaba de Sur a Norte por la calle G, el conductor no respetó el alto y viró hacia el Poniente.



Ahí fue cuando se impactó de frente contra una unidad Jeep Commando que se encontraba en el carril de circulación hacia el Oriente en la avenida Mariano Arista, causando que con la velocidad Nissan parara metros adelante.



De inmediato se intentó trasladar al adulto mayor a otra unidad para llevarlo de urgencia a atención cuando se notó que ya no respondía, dejándolo momentáneamente sobre la vialidad para darle atenciones.



Se solicitó a paramédicos de Cruz Roja en el lugar, quienes al cabo de unos minutos notificaron que la persona no contaba ya con signos vitales.



Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes se encargaron de delimitar el área, así como Policía Ministerial del Estado (PME) quienes iniciaron la investigación sobre lo ocurrido.



El cuerpo de la persona fue trasladado por personal del DIF hacia Servicio Médico Forense donde se realizará la autopsia al adulto mayor para establecer la causa de muerte.