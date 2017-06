Sobrevive un hombre a ataque en el Valle

MEXICALI, Baja California(GH)

Además de las tres personas que fueron ejecutadas a balazos en Ciudad Morelos, en el Valle de Mexicali, otra persona logró quedar a salvo al resguardarse en uno de los cuartos.



David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), indicó que al arribo de las autoridades se encontró a una persona resguardada en un clóset en una de las habitaciones.



Como fue informado por este diario, la noche del martes fueron asesinados a balazos dos hombres y una mujer en una casa de Ciudad Morelos.



Los tres sospechosos de cometer el crimen llegaron lugar y detonaron armas de fuego las personas estaban en el interior.



“Hay una persona que estaba más en el interior del domicilio, esta persona se encuentra a salvo, a ella se le realiza una entrevista para el procesamiento de la escena”, precisó Lozano.



Hasta el momento, debido a las investigaciones que se encuentran realizando no se ha querido revelar la identidad de esta persona, además por la seguridad e integridad del mismo.



En los reportes de las autoridades se notificó que la vivienda atacada ubicada hacia la parte posterior de la clínica del Seguro Social del ejido, contaba con reporte de que era utilizado como almacén de artículos robados.



En la escena del crimen se contabilizaron entre 26 a 30 casquillos percutidos de calibre 7.62x39 propios del arma AK-47 conocida como “cuerno de chivo”.



Hallaron también un cargador vacío.



Con antecedentes



En cuanto a los fallecidos, Lozano dijo que dos de las tres se encuentran plenamente identificados.



Ambos cuentan con diversos antecedentes penales.



La mujer fallecida fue identificada como Cristina Padilla Chavez quien fue encontrada en el patio del domicilio, mientras que Rodríguez Martínez y el otro no identificado estaban dentro de la casa.



“Cristina presentaba antecedentes por lesiones, robo y detenciones por faltas al Bando (de Policía), Alberto tenía antecedentes por posesión de metanfetamina, robo con violencia, de vehículo y manejar vehículo en estado de ebriedad”, dijo.



Sobre la tercera persona, al no estar plenamente identificada no se ha podido establecer si contaba o no con antecedentes, esperando a que una vez se tenga nombre ingresarlo al centro de control.



En cuanto al móvil, indicó Lozano Blancas que debido a donde se encuentra la investigación no existe algo definido, pero una de las líneas podría ser por el narcomenudeo.