Fallece al ser trasladado a Hospital

MEXICALI, Baja California(GH)

Un adulto mayor falleció la mañana del miércoles en el interior de la colonia Nueva, cuando era trasladado hacia un centro de salud, informaron autoridades de Policía Municipal.



Cerca de las 8:00 horas se reportó a los cuerpos médicos sobre una persona que necesitaba atención médica; al llegar al lugar requerido indicaron que la persona no presentaba signos vitales.



Los primeros reportes indican que el hoy fallecido era trasladado en un Pick Up Ford, el cual circulaba con velocidad hacia el Sur por calle G y viró hacia el Poniente tomando calle Arista donde choco contra un Jeep Commando.



Familiares intentaron trasladar a la persona en otra unidad, pero vieron que ya no respondía el adulto mayor al momento de buscar descenderlo de la unidad.



Hasta el momento no se ha tenido identidad de la persona, solo se dijo que era una persona del sexo masculino, y de entre 80 a 90 años, quien se presume falleció de causas naturales.