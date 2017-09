Familia busca a Daniel Alejandro Ruiz

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a DANIEL ALEJANDRO RUÍZ HERNÁNDEZ de 21 años de edad.



Familiares acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que desde el pasado 30 de Agosto del 2017, salió de la casa de sus padres ubicada en el Fraccionamiento de Haciendal Río de esta ciudad y desde esa fecha no se sabe de su paradero.



La media filiación de Daniel Ruíz Hernández es: Estatura aproximada 1.77 metros, tez blanca, complexión delgada, cabello lacio y de color café, ceja gruesa, nariz larga, labios medianos, boca mediana. Se desconoce que ropa traía puesta.



La Procuraduría General de Justicia del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266 así como al 911.