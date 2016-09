Buscan a Gerardo Arturo Zúñiga Veloz

(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Gerardo Arturo Zúñiga Veloz, de 33 años.



Familiares de Zúñiga Veloz, acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Personas No Localizadas, para denunciar que desde las 23:00 horas del miércoles domingo14 de agosto, no han tenido información sobre su paradero.



Comentaron que Gerardo Arturo, cuenta con la siguiente media filiación: mide 1.87 metros, tez morena clara, complexión robusta, cabello color negro corto y lacio, con entradas pronunciadas, tiene un lunar en el pómulo derecho, nariz ancha.



La última vez que lo vieron en la zona de antros de la calzada Justo Sierra vestía un short color crema y camiseta tipo polo a rayas rojo con blanco, tenis vans color rojo,



La PGJE, solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda Personas No localizadas, 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266.



También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 066.