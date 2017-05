Matan 2 inocentes en Manuet's: PGJE

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el avance de las investigaciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha determinado que tras el tiroteo ocurrido la noche del jueves en el merendero Manuet´s, uno de los fallecidos era el objetivo principal del homicida.



Se trata de Rafael Cruz Cruz o Sergio Quintero Quevedo, de 35 años, originario de Sinaloa y residente de Tijuana, declaró el subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, José María González Martínez.



Sobre su identidad, dijo que aún revisan una licencia de conducir que llevaba consigo que podría ser apócrifa, por lo que hasta el momento su nombre real se ha considerado como el de Sergio Quintero Quevedo.



En rueda de prensa conjunta con el director de la Policía Municipal, el funcionario explicó que las otras dos víctimas, Sugey Yazmín Cervantes Pacheco, de 20 años, y José Gastón López Navarrete, de 19, fueron víctimas colaterales del tiroteo.



De acuerdo al avance de la investigación y en base a las declaraciones de testigos, explicó que el sospechoso llegó al estacionamiento del lugar donde se encontraba Quintero Quevedo, al parecer con otra persona.



“Sin mediar palabras comenzó a disparar y lo hace en movimiento, de ahí consideramos que las balas perdidas les pegan a la gente ajena al evento”, declaró el funcionario.



El Ataque



La unidad 1267 de la Policía Municipal fue la primera en arribar. Eran las 23:16 horas del jueves y 1 minuto con 26 segundos después, la patrulla ya había arribado. Segundos después, la unidad 1869 llegó al merendero Manuet´s.



De acuerdo al director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez, tras el arribo de los oficiales, los agentes se cercioraron de que no hubiera un tirador.



Luego, comenzaron a hablar con testigos para obtener información del sospechoso y comunicarlo a las demás corporaciones.



“Es entendible que en una situación de shock y confusión, la gente no te da la información al momento, es lógico que lo que quieran es resguardarse o comunicarse con su familia”, comentó Ulises Méndez.



En el lugar, boca abajo, quedó el cuerpo de Quintero Quevedo, quien trataba de huir del agresor. Cerca de él, se encontraba José Gastón López Navarrete, un estudiante de segundo semestre de Derecho en Cetys Universidad.



Dos balas se alojaron en el tórax y murió casi al instante. Metros cerca de él, se encontraba también Sugey Yazmín Cervantes Pacheco, de 20 años, quien recibió 4 de las balas que el homicida disparó este jueves por la noche en el estacionamiento.



De acuerdo a González Martínez, la joven fue llevada por sus propios amigos al hospital Almater, donde momentos después de ser ingresada a urgencias, fue declarada sin vida.



Otras tres personas, identificadas como Liliana Vanesa Zavala Valverde, Karen Arías y Luis Castillo, resultaron lesionadas, aunque su vida no corre peligro, dijo el subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE.



Directo



Quintero Quevedo fue detenido en el 2014 en California, Estados Unidos por portación de arma de fuego y transporte de drogas, dijo González Martínez, aunque sin determinar si ya había sido procesado penalmente en aquel estado por dichos delitos.



En la investigación se ha integrado un reporte sobre antecedentes en el fuero federal por cargos de Delincuencia Organizada en Baja California, por lo que las líneas de investigación sobre el multihomicidio se han encaminado a algún móvil relacionado a las actividades de Quintero Quevedo.



Peritos de la PGJE encontraron en el lugar al menos 15 casquillos 9 mm., los cuales están siendo procesados por parte del área de criminalística, para determinar si se puede identificar el arma utilizada y si hay registro de algún otro hecho violento relacionado con la misma.



El subprocurador dijo que el auto VW Jetta gris, modelo 2016, de Quintero Quevedo fue inspeccionado y en él encontraron un compartimento secreto o “hechizo”, utilizado al parece para esconder un arma de fuego, incluso, se localizó una funda para una pistola. Sin embargo, no localizaron ningún arma en el auto.



Colateral



González Martínez dijo que no hay indicios que hagan suponer que las tres víctimas estuvieran relacionadas entre sí, hasta el momento.



Al parecer, Quintero Quevedo se encontraba con otra persona, la cual no se ha localizado, cuando el sospechoso arribó al estacionamiento y abrió fuego en su contra.



Tanto Sugey Cervantes como Gastón López, se encontraban con otros amigos cada uno, cerca del lugar donde comenzaron a volar las balas de manera indiscriminada.



En un comunicado, Cetys Universidad expresa su solidaridad con la familia López Navarrete y exhorta a las autoridades a esclarecer y sancionar a quienes resulten responsables”.



El subprocurador de Investigaciones Especiales aseguró que hay algunos elementos para identificar el auto en el que huyó el sospechoso, así como del propio pistolero, que ayudarán al desarrollo de la investigación.