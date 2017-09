Hallan en un auto cuerpo de una mujer

MEXICALI, Baja California(GH)

El cadáver de una mujer, aún sin identificar, fue encontrado en el asiento trasero de un auto estacionado frente a una farmacia en la colonia Pueblo Nuevo.



Autoridades reportaron que alrededor de las 11:40 horas fue cuando trabajadores del lugar reportaron lo que parecía ser un cuerpo en el interior de un Mazda de modelo reciente con placas de California.



Agentes de la Policía Municipal se apersonaron al lugar ubicado sobre avenida Heroico Colegio Militar y Tabasco, donde confirmaron que en el interior del auto estaba una mujer.



Al ver que la mujer no reaccionaba a los llamados, se solicitó la presencia de socorristas de Cruz Roja, quienes confimaron que estaba muerta.



Agentes de la Policía Ministerial del Estado arribaron junto a Servicios Periciales para iniciar con las indagatorias en el lugar.



Sobre la persona fallecida no se pudo decir mucho al respecto, sólo que tenía unos 35 años de edad.



Al revisar la unidad encontraron en un vidrio lateral izquierdo unos números escritos en una tinta roja, los cuales fueron recogidos por autoridades para ver si hay relación con el hecho.



El cuerpo fue trasladado a Servicio Médico Forense (Semefo) donde se procederá a realizar la necropsia correspondiente y poder dar con la causa de muerte, donde quedará a la espera de que familiares la reclamen.



Así también será en el lugar donde se pueda indicar si presenta alguna otra lesión que no hubiera podido ser descubierta al procesar la escena del hallazgo.



En cuanto a la razón por la cual arribó al lugar y el porqué se encontraba en la parte posterior del vehículo, hasta el momento no se ha logrado determinar nada concretamente.



Muerto en lote



Tendido en un predio abandonado en la colonia San Clemente fue encontrado el cuerpo de una persona en aparente situación de calle, durante la tarde de lunes, así lo dieron a conocer autoridades.



Ya cerca de las 13:30 horas por medio de C4 se informó sobre una persona que no se movía sobre avenida la Constelación, en el entronque con avenida Zacatecas.



Policías municipales arribaron en una patrulla.



Al observarlo se percataron de que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que llamaron a autoridades ministeriales para iniciar a investigar sobre estos hechos e integrarlos a la carpeta de investigación.



Sólo se ha logrado notificar que se trata de una persona de sexo masculino, la cual al no contar con identificación no fue posible corroborar el nombre o la edad.



Se procedió a trasladar el cuerpo hacia Servicio Médico Forense (Semefo) de la región para proceder a la necropsia correspondiente y poder averiguar el porqué falleció esta persona.