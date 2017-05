Ejecutan a 3 y hieren a 2 en Manuet's

MEXICALI, Baja California(GH)

Dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos anoche en el estacionamiento del merendero, ubicado en la colonia Nueva.Otros dos resultaron con heridas de bala. Los nombres de las víctimas no fueron revelados por las autoridades.Solamente se indicó que sus edades eran de unos 18 a 20 años.Testigos indicaron que aproximadamente a las 23:20 horas, el establecimiento se encontraba lleno tanto dentro como el estacionamiento, donde había unas 100 personas.De repente llegó un hombre que quiso entrar al local.Enseguida, el sospechoso se dirigió hacia el grupo de jóvenes y abrió fuego hacia ellos.“Se escucharon como siete balazos”, expresó una persona que estaba en el parque Hidalgo, al otro lado de la calle.Indicó que los corredores se tiraron al piso y del establecimiento salieron corriendo las personas en estampida.Cuando cesaron los disparos había cinco personas tiradas en el piso.Uno de los testigos dijo a la Policía que el pistolero salió del estacionamiento y corrió hacia la calle Lerdo, donde abordó un auto rojo Mustang.Otras personas indicaron que era un auto Camaro, pero también coincidieron en que era rojo.En cuanto cesaron los disparos, una mujer que es asistente médico en el Valle Imperial corrió para auxiliar a uno de los jóvenes.“Le empecé a dar masaje cardiaco y él (lesionado) me ayudaba con la respiración.“Le di tres veces masaje, pero dio su último suspiro y se fue...”, recordó la joven asistente médico.Las personas que se acercaron a auxiliar a las víctimas indicaron que los cuerpos de auxilio y la Policía tardaron en llegar al menos quince minutos.Cuando los dos varones habían muerto y no llegaba la ambulancia, las amigas de la joven la subieron a un auto para trasladarla a un hospital particular, donde pereció minutos después.Policías Municipales y Ministeriales llegaron al sitio para acordonar la escena, mientras que socorristas revisaron los lesionados.Amigos de las víctimas se concentraron en el césped del parque, donde eran interrogados por los policías.Testigos dicen que la policía tardó en llegar.