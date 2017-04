Queda aún un prófugo en caso Issstecali

MEXICALI, Baja California(GH)

Una cuarta orden de arresto se giró en contra de uno de los sospechosos del homicidio de Jesús Manuel Ponce Rico, entonces subdirector de Issstecali, ocurrido el pasado mes de noviembre de 2016.



El fiscal que lleva el caso expuso en una audiencia este martes que se trata de Raymundo Muñoz Rodríguez, a quien consideran actualmente como sustraído de la acción de la justicia.



Este cuarto sospechoso es señalado, en la carpeta de investigación, como uno de los que “pusieron” a Ponce Rico y habrían enviado a los tres imputados del homicidio ese día al domicilio del funcionario estatal.



Muñoz Rodríguez es también identificado como uno de los socios de Humberto “N”, uno de los imputados por el homicidio, en un negocio dedicado a surtir medicamentos e implementos médicos en farmacias en Ensenada.



Hasta el momento, solo tres imputados han sido vinculados a proceso y bajo prisión preventiva, mientras que otro funcionario que presuntamente ayudó a planear el asalto en el que murió Ponce Rico, fue liberado por un juez por falta de pruebas.



A proceso



Los testimonios, pruebas y alegatos de la Fiscalía fueron suficientes para que el tercer detenido en el caso del homicidio del Manuel Ponce Rico, subdirector de Issstecali, quedara vinculado a proceso este martes.



Durante la audiencia, que inició con poco más de 90 minutos de retraso, la Defensa no aportó elementos ni alegatos a su favor, y el imputado se reservó su derecho a declarar.



José “N” permaneció cabizbajo y en ocasiones, inquieto, mientras que el fiscal leía las pruebas recabadas en su contra, que lo ubican en la escena del delito, el día que ocurrió el homicidio.



En los testimonios en su contra resalta que fue identificado en videos de seguridad por parte de los testigos debido a su manera de caminar.



Apodado como “El Chupón” o “El Perro”, el fiscal leyó un testimonio de una persona que lo conoce como ladrón y ‘narcomenudista’ de la Zona Norte de Tijuana, y que habría venido a Mexicali, específicamente al robo en la casa de Ponce Rico.



Los videos de seguridad de unas cámaras instaladas en un edificio cercano a la residencia del subdirector de Issstecali, en el fraccionamiento Los Pinos, han sido clave en la captura y reconocimiento de los hoy imputados por el homicidio.



En los testimonios presentados, similares a los de las audiencias anteriores del mismo caso, se ubica a los tres imputados en una reunión previa en el restaurante Applebee´s, antes de los hechos.



Los tres imputados, foráneos de Tijuana y Ensenada, ya tenían conocimiento del dinero que el funcionario tenía en dos cajas fuertes, pero que los imputados no pudieron localizar cuando Ponce Rico opuso resistencia y se enfrascaron en una riña al interior de su casa que tuvo el saldo fatal.



Con el cúmulo de evidencias y la falta de argumentos por parte de la Defensa, el juez Salvador Morones Pichardo declaró procedente la vinculación a proceso, con un plazo de investigación de 6 meses y una medida cautelar de prisión preventiva al imputado.



Dinero asegurado



Una audiencia general se llevó el pasado viernes ante un juez de Control sobre esta misma causa penal, para que una de las hijas de Ponce Rico quedara en la lista de ofendidos dentro del expediente penal.



De acuerdo a un reporte del Poder Judicial, la petición fue negada por el juez, aunque no se precisa el motivo del mismo.



De esta manera, la hija de Ponce Rico podría acceder a las indemnizaciones por el homicidio, así como al dinero que tenía en las dos cajas fuertes de su departamento en Los Pinos.



Hasta el momento, los 2 millones 190 mil pesos y los 80 mil dólares localizados en el departamento donde ocurrió el crimen, siguen bajo resguardo de la Procuraduría General de Justicia del Estado como evidencia, a pesar de que ya ha habido acercamiento de la familia para solicitar su devolución.



