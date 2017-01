Advierten de falsos técnicos de TV de paga en Calexico

CALEXICO, California(GH)

El jefe del Departamento de Policía de Calexico, Reggie Gómez, lanzó un aviso público sobre un posible intento de fraude por supuestos empleados de una empresa de televisión de paga en la ciudad.



El último de los reportes fue recibido este miércoles a las 13:50 horas, luego de que residentes de un domicilio en la avenida Camino del Río denunciaron que dos supuestos empleados de la empresa Dish intentaron entrar a su domicilio.



Luego de negarles la entrada, los residentes llamaron a la empresa, la cual les confirmó que no mandaron ningún técnico a su domicilio y que estos solo son enviados cuando los clientes los requieren.



Gómez señaló que no existe una descripción precisa de los sospechosos, pero que no visten ropas o uniformes de la empresa Dish.



“Se pide al público que esté atento de personas como éstas que intenten entrar a sus domicilios sin autorización y avisen al Departamento de Policía local inmediatamente”, aconsejó.