Choque por alcance deja solo daños materiales

MEXICALI, Baja California(GH)

Un accidente vehicular se presentó a la altura de la carretera Mexicali-San Felipe dejando en el lugar solo daños materiales, informaron autoridades de Tránsito Municipal.



Poco antes de las 12:30 horas se informó que sobre el carril de circulación hacia el sur, una unidad Nissan no alcanzó a frenar e impactó la parte posterior de un Jetta, cuando esté buscaba dar la vuelta.



Aún con velocidad por el golpe la unidad Jetta subió la acera que se tiene en la cercanía y fue a parar contra un poste de telefonía que había, el cual detuvo su marcha.



Se informó que no se presentaron lesionados a causa del choque, pero aun así acudieron paramédicos de Cruz Roja en la unidad C-091 a certificarlos, indicando que no había lesiones de consideración.