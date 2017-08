Dan libertad a culpable de abuso sexual

MEXICALI, Baja California(GH)

El Juez de Control decreto dar 4 años de prisión a José Ramón “N” acusado por abuso sexual contra una menor de 14 años, pero conmutará la pena por una fianza para quedar libre.



José Ramón “N” para ello se comprometió a cubrir la reparación del daño, acudir a un tratamiento durante los cuatro años, depositar una fianza de 5 mil pesos en efectivo, así como permanecer en su trabajo.



La sentencia condenatoria es el resultado de un Juicio Abreviado, en el que la Fiscalía accedió a dar una sentencia menor al acusado, a cambio de declararse culpable y no promover recursos contra la resolución.



Durante la audiencia de lectura de sentencia fue el juez Luciano Angulo Espinoza quien dio lectura a los hechos, por petición de ambas partes, donde se esclarecieron las declaraciones investigadas.



Los hechos de los cuales es culpable José Ramón “N” fueron denunciados a finales de marzo de 2016, cuando la madre notó que su hija menor de edad presentaba un comportamiento diferente.



Una vez que habló con ella le informó sobre lo ocurrido, por lo que acudió ante las autoridades quienes realizaron las valoraciones y rindió su testimonio sobre lo ocurrido.



El abusó sexual en contra de la niña, ahora de 10 años, ocurrió cuando ella tenía tan sólo 4 años de edad, aprovechando que la madre se encontraba laborando en una fabrica, dejando a las menores al cuidado de José Ramón “N”.



“Ramón la tocaba y la amenazaba diciéndole que si decía algo iba a matar a su hermana, refiriendo la menor que esto ocurría en el lugar donde se encontraban residiendo”, leyó el juez.



Durante la lectura de los hechos, familiares de las menores se mostraban enojados y algunos lloraban al escuchar la declaración de la menor.



La madre quien se encontraba junto al Fiscal no pudo contener el llanto, al tener que revivir de nueva cuenta lo sucedido con una de sus hijas.



Indicó el Juez que cualquier cambió que el sentenciado planee realizar tanto de trabajo o lugar de residencia deberá ser notificado en un periodo cercano a cinco días o de lo contrario podría incurrir en delito.



Se notificó que la reparación del daño para la menor consiste en pagar una cantidad cercana a los 18 mil pesos que son para el tratamiento sicológico de la menor.



Es injusto: Madre



Una vez leída la sentencia contra el imputado, la madre de la víctima refirió que el castigo que se le da al delincuente sexual no se le hace justo, debido al daño que ha dejado marcado en la menor.



Ya a las afueras de la sala donde se desahogo la audiencia, familiares de las menores buscaron consolarse entre abrazos sobre la decisión del Juez momentos antes.



La madre de la menor, Zoila Araceli Aguilar Rosales, quien se encontraba consternada por la forma en la cual su ex pareja sentimental y padre de una de sus hijas, llevará la sentencia.



“Se me hace como una burla su sentencia, recuerden que si lo dejan en libertad puede volver a cometer este acto, pero nadie sabrá qué niño o niña podría estar en peligro”, precisó.



Con pancartas exigiendo justicia se entregaron pidiendo no se tuviera un benefició para el delincuente, y que de ser posible pueda quedarse interna la persona el tiempo que sea necesario.



“No hay dinero en el mundo que sea suficiente para poder compensar lo sucedido, es algo que me indigna ya que mis hijas se encuentran sufriendo por esto”, finalizó.



DATOS



•Víctima: Niña de 4 años.

•Delito: Abuso sexual.

•Acusado: José Ramón “N”.

•Sentencia: Condenatoria 4 años de prisión. Fue canjeada por una fianza de 5 mil pesos.