Muere joven al caer de una torre

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) están investigando las causas que llevaron a la muerte de un joven estudiante, ocurrido la noche de miércoles en Lomas de la Abasolo.



La víctima cayó de una torre de telefonía de varios metros de altura.



El joven fue identificado como Erick Joel Sandoval Camacho, de 16 años de edad, quien se encontraba vistiendo un uniforme del Cecyte Compuertas, donde estudiaba.



El plantel está cerca de donde lo hallaron muerto.



Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona Mexicali de la PGJE, informó que se investiga por qué subió a la torre, ya que se encontraba solo.



“Nos encontramos en investigación si esta persona, en ese horario subió por alguna aventura para escalar esta torre o subió para tirarse, no encontramos carta póstuma entre sus pertenencias”, expresó. El reporte emitido por autoridades fue cerca de las 19:15 horas del miércoles.



La persona que reportó los hechos al teléfono de emergencias, dijo que una persona aparentemente se había arrojado de una torre de telefonía.



Agentes arribaron al lugar ubicado sobre la avenida Obregón y Tierra Cálida donde dieron positive el reporte emitido por C4, encontrando tendido sobre un camino de tierra al joven.



Se solicitaron al lugar elementos de Cruz Roja, quienes después de unos momentos fueron los que indicaron que la persona se encontraba sin signos vitales, y fue declarada muerta en el lugar.



El cuerpo fue llevado a oficina de Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le realizara la necropsia de ley, la cual arrojó que la causa definitiva se debió a un politraumatismo.



Se indicó que familiares ya habían acudido a realizar el trámite de liberación del cuerpo durante la mañana de ayer.



ERA ESTUDIANTE DESTACADO



El joven que pereció por razones que aun se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades, era un estudiante que permanecía constantemente en primeros lugares de aprovechamiento, indicó Lina Rodríguez.



La directora del Plantel Compuertas donde cursaba el joven Sandoval Camacho la especialidad de Mecatrónica en el Tercer Semestre, dijo que siempre fue un alumno excelente.



“Nunca presentó problemas de conducta, no hay reportes que manifestaran conducta de riesgo. Nos sorprende la noticia y es algo muy impactante el hablar de un alumno que apenas estuvo cursando con nosotros a estudiar”, expresó.



Contando con diversos programas y personal de apoyo se dijo que este alumno jamás manifestó algún problema de “bullying”, se revisó esto con personal de psicología pero no apareció nada.