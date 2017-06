No descartan más involucrados en homicidio: SIE

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) notificaron que no se descarta la posibilidad de más involucrados en el robo y homicidio del empleado de concesionaria de autos.



David Lozano Blancas, coordinador de la Subprouraduria de Investigaciones Especiales (SIE) indicó que esto se podría confirmar una vez obtenido resultados de las huellas encontradas en el automóvil.



"Pudiera haber más obviamente, en un vídeo que circuló en redes donde haciendo unos acercamientos y pruebas periciales aparecen dos personas, pero no se descarta podría haber más personas relacionadas", precisó.



Fue el pasado martes cuando dos sujetos a bordo de un Honda Gris robaron con lujo de violencia a un empleado, detonando un arma de fuego que le causó la muerte momentos después del atraco.



De igual forma indicó que hasta el momento se cree que los presuntos responsables podrían estar involucrados en otros hechos delictivos ocurridos en pasados días en el municipio de la ciudad, siendo algo que no ha podio ser comprobado en su totalidad.