Juez determina libertad a detenidos por asalto

MEXICALI, Baja California(GH)

Los dos detenidos por el asalto a una gasera y la persecución que terminó en el fraccionamiento Villa Colonial fueron vinculados a proceso pero llevarán su proceso en libertad.



El Juez de Control Fernando Serrano determinó que en el caso no aplicaba de manera oficiosa la medida cautelar de prisión preventiva, pues el arma utilizada y hallada en los hechos, es de utilería.



Este jueves 6 de julio se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso de los detenidos por el delito de robo con violencia, ocurrido el pasado 29 de junio en una estación de venta de gas, ubicada en la calle Heroico Colegio Militar.



La persecución de los sospechosos terminó en el fraccionamiento Villa Colonial, donde la Dirección de Seguridad Pública Municipal apuntó que se realizaron detonaciones de arma de fuego entre los sospechosos y policías, sin embargo el arma utilizada por ellos no fue localizada.



Tras su detención, el caso fue judicializado bajo el NUC 02-2017-29093, por los cargos de robo con violencia, donde el botín aproximado fue de 1 mil 600 pesos, el cual tampoco fue localizado.



El juez Fernando Serrano declaró la vinculación a proceso de los detenidos, sin embargo al momento de que la Fiscalía solicitó que ambos quedaran en prisión preventiva, determinó que no se cumplían los requisitos.



De acuerdo a información facilitada por la Fiscalía, el Juez argumentó que la prisión preventiva era para casos donde se tratara de armas de fuego, y al ser solo encontrada el arma de utilería en este caso, no podía aplicar la medida cautelar.



Aunque se haya aplicado otro método de violencia, como lo es la violencia moral, contemplada en el Código Penal, es a criterio del Juez que se aplique o no la medida cautelar de prisión preventiva, dijo un Fiscal a LA CRONICA.



Para este caso, los dos imputados podrán llevar su proceso en libertad, pero deberán de acudir a firmar de manera semanal como medida cautelar. El plazo para el cierre de investigación se fijó en dos meses.