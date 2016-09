Localizan autoridades dos cuerpos

MEXICALI, Baja California(GH)

fue reportado durante la mañana del día de ayer a espaldas del fraccionamiento San Sebastián en un predio en desuso, informaron autoridades municipales.Poco después de las 10:20 horas fue notificado por parte del centro de control movilizando a unidades de la Policía Municipal hacia el Oriente de la ciudad, quienes dieron positivo el llamado.Elementos en el predio ubicado sobre el bulevar Eucalipto encontraron los restos de una persona entre los arbustos, el cual estaba tapado en gran parte de su cuerpo con una lona.Se indicó que el occiso estaba tendido boca abajo, siendo ahí cuando se percataron que se encontraba en avanzado estado de putrefacción ya que hacía falta parte de tejido de una extremidad inferior.El reporte emitido por autoridades informa que en la pierna del lado izquierdo se aprecian ya los huesos como lo son la tibia y peroné, así como que no se aprecia claramente el rostro del individuo.Igualmente el parte se da conocer que el cadáver es de una persona del sexo masculino, de entre 45 a 50 años de edad, quien vestía pantaloncillo corto, ropa interior a cuadros gris con azul.Al lugar arribaron elementos de la Policía Ministerial del Estado, así como unidades del DIF para trasladar los restos de esta persona hacia Servicio Médico Forense (Semefo) donde se procederá a dar con la causa de muerte.Hasta el momento no se ha notificado si cuenta con huellas de violencia en alguna parte del cuerpo, debido a la condición en la cual fue encontrado, indicando autoridades que el cuerpo tenía ya un tiempo de haber perecido.en el interior del canal Tulichek durante la tarde del día de ayer, en camino a Rancho las Truchas, informaron autoridades de la Policía Municipal.El occiso fue identificado como Moisés Rodríguez Ramírez, de 53 años de edad, el cual se indicó de manera preliminar que no cuenta con huellas de violencia en ninguna parte del cuerpo.Poco antes de las 14:00 horas fue reportado a los números de emergencia el hallazgo de este cuerpo al Sur de la ciudad, lo que causó la movilización de autoridades de la Policía Municipal y Ministerial del Estado.Se pidió el apoyo del buzo de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos Raúl Barrera, quien arribó en la unidad 53 de la estación Progreso para extraer a la persona del interior del canal.Primeros reportes emitidos por autoridades de la Policía Municipal indican que la persona pudo haberse golpeado al momento de querer ingresar al canal, quedando inconsciente y posteriormente murió ahogada.Elementos delarribaron al lugar para trasladar el cuerpo de esta persona a la morgue, donde se realizarán la necroscopia y dar con la causa de muerte.