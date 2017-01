Persecución termina en choque en Calzada Independencia

MEXICALI, Baja California(GH)

La persecución ocasionada por el robo de un vehículo repartidor de una empresa comercial culminó cuando el ladrón chocó contra un vehículo particular sobre calzada Independencia.El incidente ocurrió poco después de las 17:00 horas de este viernes en el cruce de calle K y Calzada Independencia, frente a la clínica 28 del IMSS.De acuerdo a testigos, un camión Isuzu modelo 2002 de la empresa Danone circulaba por Calle K de norte a sur a toda velocidad, perseguido por unidades de la Policía Ministerial y Municipal.Según lo relatado, se escucharon algunos disparos pero el conductor de la unidad no cesaba la huida.Al llegar al entronque con la calzada Independencia, se impactó de frente con un Toyota Corolla modelo 2005 que circulaba de oriente a poniente sobre la vialidad.Tanto el ladrón como el conductor del vehículo particular no sufrieron lesiones tras la colisión, solamente los daños materiales en ambas unidades.Esto fue aprovechado por los agentes preventivos para arrestar al sujeto y llevárselo ante la instancia correspondiente.Minutos después llegó el chofer de la unidad comercial, quien relató que el ladrón lo bajó del vehículo cuando circulaba por las calles Río Culiacán y Plan de Ayutla de la colonia Pro Hogar.