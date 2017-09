Aplazan audiencia de agente imputado en robo

MEXICALI, Baja California(GH)

La audiencia de vinculación a proceso contra Raúl Ernesto “N” agente municipal presuntamente imputado de robo a lugar cerrado fue aplazada, debido a pruebas que no fueron presentados ante la parte defensora.



Luis Joan Pérez, abogado defensor del hoy imputado, indicó que fue hasta el día de hoy que se entregaron unos videos con los que cuenta la fiscalía, por lo que se procederá a revisarlos.



“Privilegiando el principio de la debida defensa del elemento, pedimos el diferimiento para poder revisar los videos y desahogar el día de la audiencia los testimonios” manifestó.



Además de esto debido a que será el día martes cerca de las 23:30 horas cuando venza el término de las 144 horas, en el cual se deberá de notificar si se vincula a proceso o no al elemento.



Añadió el juez que uno de los argumentos más fuertes que presenta la fiscalía es que el agente imputado de muto propio tomo la decisión de realizar estos actos.



“Estamos seguros que el elemento no cometió ningún delito, sino que cumplió con su deber en este caso, pero será el día de mañana que se resuelva precisamente en la audiencia”, comentó