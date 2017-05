Pide médico perdón a familia de motociclista

MEXICALI, Baja California(GH)

“Quiero pedir una disculpa, a la familia, a mis amigos. No hay un día que no piense en lo que pasó, y quiero que sepan que yo, mi familia y mis abogados, estamos en la disposición de reparar los daños”, expresó el automovilista acusado de atropellar y matar a un motociclista, el pasado 28 de abril.



Arribó a la audiencia de vinculación a proceso, acompañado de su familia y algunos amigos, donde también se encontraban familiares de Luis Ernesto Arteaga Martínez, el motociclista fallecido el pasado viernes por la madrugada en el fraccionamiento Calafia.



En un boletín, la Secretaría de Salud Estatal dijo que el hoy imputado por el homicidio no realiza su residencia en el Hospital General de Mexicali. En realidad, su residencia la realiza en el Hospital 5 de Diciembre, del ISSSTE.



La audiencia inició puntual, pero la familia presentó de última hora un asesor jurídico, quien pidió un receso de una hora para estudiar la carpeta de investigación. Tras el término del receso, el imputado accedió a declarar en el estrado.



En su testimonio, dijo haber ido a una fiesta con compañeros de trabajo al fraccionamiento Toledo, en la zona oriente de la ciudad, alrededor de las 20:00 horas del 27 de abril, donde se tomó “unos 4 o 5 botes”.



Posteriormente, dijo ir a la casa de una prima, por la avenida Colón. Y finalmente momentos antes del accidente, había circulado por bulevar Justo Sierra, hasta la calzada Francisco L. Montejano. En el cruce con la avenida San Mateo fue que ocurrió el choque.



De acuerdo al testimonio de un acompañante del motociclista, el automovilista lo impactó por detrás, y lo arrojó 5 metros sobre el pavimento. Posteriormente, el auto siguió circulando hasta atropellar a Arteaga Martínez, a quien arrastró por 17 metros. Un peritaje confirmó lo narrado.



