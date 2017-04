Prosigue la PGJE investigación en muerte de joven

MEXICALI, Baja California(GH)

Perla del Socorro Ibarra Leyva, procuradora de Justicia del Estado, notificó que hasta ayer no se había girado orden de aprehensión en el caso de la joven encontrada sin vida el pasado jueves.



Esto debido a que elementos de Servicios Periciales continúan con los dictámenes en tema de genética para poder identificar a esta persona, esperando sea hoy cuando se tenga resultado.



“No se puede hablar de una orden de aprehensión si no hemos concluido con la investigación, primero se debe de identificar a esta persona”, expresó.



En redes sociales se ha estado manejando por diversos usuarios que el cuerpo podría pertenecer al de la joven que se tiene con un reporte de localización.



“Es algo que no podemos asegurarlo hasta que no tengamos el resultado, no hay orden de aprehensión, no se ha concluido con el trabajo de investigación”, indicó sin entrar en mayores detalles.



“Esperamos el resultado del dictamen para que se puedan dejar de estar realizando presunciones, ya que para nosotros es muy importante la certeza en cuanto al resultado del dictamen”, precisó.



Se han realizado diversas diligencias en cuanto a personal que labora en el circo contiguo donde fue encontrado el cuerpo, así como a familiares de la joven desaparecida.



En cuanto a los detalles, indicó que podría haber muchos, debido a que se ha estado especulando y manejando muchas de éstas.