Tragedia en la rumorosa a causa de velocidad

MEXICALI, Baja California(GH)

Las altas velocidades combinado con la falta de pericia al volante se presume pueda ser la causa del accidente queFue alrededor de las 06:00 horas cuando se notificó sobre un accidente ocurrido sobre la carretera Mexicali-Tijuana, comunicando una volcadura fuera de camino de un Pick Up solicitando a elementos de rescate.Los reportes dados por agentes federales indican que sobre el kilómetro 57+300 descendente circulaba un Pick Up Chevrolet 2500 con placas AP-05-456 con destino a Mexicali.En ese punto fue cuando se cree el conductor de la unidad perdió el control debido lo rápido con lo que maniobraba, impactando en la barrera protectora dejando la marca de los neumáticos en ella.Posteriormente al no poder detenerse cruzo la carretera y salió de camino volcando en repetidas ocasiones cayendo una distancia cercana a los 100 metros, culminando en el fondo del barranco.Minutos después fue que a través de la línea de emergencia se solicitó el apoyo de Bomberos y Cruz Roja del poblado de La Rumorosa, quienes de manera inmediata se apersonaron al lugar.Unidades de primera respuesta arribaron al lugar quienes confirmaron el reporte dado y debido al accidente se solicitó a elementos del municipio de Tecate y Mexicali para proceder a la extracción.Socorristas de Tecate fueron los primeros en arribar y procedieron a descender para el auxilio de los tripulantes de la unidad, siendo ese momento cuando se confirmó el deceso de cuatro personas.De manera inmediata procedieron a ayudar a los sobrevivientes siendo dos menores de edad y tres adultos, notificando que uno de estos últimos se encontraba prensado en la unidad Pick Up.Momentos después elementos de Mexicali arribaron para integrarse al operativo que se tenía, llegando miembros de Bomberos, Bravo 10, Brigadas del Sol y Cruz Roja.Agentes de la Policía Federal y personal de Fiarum se tuvieron en el lugar para delimitar el lugar donde se encontraban trabajando los equipos de rescate, dejando libre un carril de circulación.En el fondo personal de bomberos arribaron para ayudar a la persona que se encontraba prensada, la cual se notificó que era una mujer y que además se encontraba embarazada.Uno a uno de las personas heridas fue tratado con cuidado por elementos rescatistas, y una vez se encontraban en lo alto fueron atendidos para posteriormente ser trasladados hacia Hospital General en Mexicali.Fueron identificaron como Jorge Daniel Macias Galaviz de 26 años, Pablo Valadez Gutiérrez de 39 años, Cynthia Arely Dueñas Cazares de 28 años.Brandon Israel Dueñas Cazares de 8 años y una menor de entre 3 a 5 años.Sobre estos se indicó que dos personas de las cinco que fueron extraídas van en estado grave, y los otros tres restantes solamente se encontraban con heridas pero estables.En cuanto a las personas fallecidas debido a que la atención inmediata fue para los lesionados no se han tenido datos, solo se dijo eran cuatro personas y entre ellas un menor de edad.El operativo de rescate de los cuerpos de los 