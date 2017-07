Dejan en libertad a niño secuestrado

MEXICALI, Baja California(GH)

“Más te vale que calmes el cagadero que traes con la Policía, tengo a tu familiar, y si no quieres que nada malo le pase, calma tu pedo con la policía”, fue la primera amenaza que recibieron de los secuestradores de un menor, radicada en la investigación de la Policía Ministerial.



El niño de 10 años que fue secuestrado el pasado jueves por la noche, ya fue liberado por sus captores, señala la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ventilada en audiencia este domingo. El menor fue dejado a las 01:00 horas este sábado cerca de la preparatoria Cetis 19.



Las personas que lo secuestraron amagaron con hacerle daño si una de las víctimas, que logró escapar de ellos ese mismo día, y quien además es padrastro del menor, no “retiraba la denuncia y la policía liberara a uno de los detenidos”.



Los hechos ocurrieron el pasado jueves por la noche y madrugada del viernes en el fraccionamiento Lagos del Sol, luego de que las tres víctimas fueron abordadas por 5 o 6 hombres armados que los interceptaron en dos vehículos, un Nissan Altima gris y un Ford Thunderbird dorado.



Con armas en mano, los delincuentes obligaron al padrastro del menor a subir al auto Ford, mientras que su acompañante y su hijastro, fueron subidos al auto en el que se encontraban y llevados en rumbos distintos.



A la altura de la calzada Héctor Terán y Río Nuevo, el padrastro del menor forcejeó con sus captores y obligó al conductor a chocar contra un cordón de la banqueta e ingresar a un baldío, en ese cruce, detrás de un motel.



Para entonces, varias patrullas circulaban por el lugar, alertadas por llamadas al 911. La víctima, de 24 años, logró que los policías lo vieran. Ahí, les dijo que dos sujetos que iban corriendo en dirección a la colonia Hidalgo lo habían privado de la libertad momentos antes.



Uno de los participantes de estos hechos, le dijo que se trataba de un secuestro. Mientras estuvo en el auto, fue golpeado y maniatado con cinta adhesiva gris.



La Policía Municipal logró detener a uno de los implicados, un hombre robusto y moreno, de 33 años, a quien la víctima señaló como uno de los que lo privaron de la libertad y lo golpearon.



Más adelante, en la colonia Hidalgo, otro hombre fue detenido, pero posteriormente liberado.



Liberan a uno de los detenidos



Este domingo, uno de los detenidos, fue presentado ante un Juez de Control para declarar como legal su detención, además de formularle imputación por el delito de secuestro agravado, por la retención del menor de edad.



El segundo detenido fue turnado a la PGJE, pero la víctima no lo reconoció como uno de los implicados en el crimen, por lo que la Fiscalía no lo puso a disposición de un Juez al no tener elementos para procesarlo penalmente.



Hasta ahora, el único imputado por el delito de secuestro agravado sigue en prisión preventiva. Para su vinculación a proceso solicitó el plazo de 144 horas a través de su defensor, por lo que será hasta el próximo 6 de julio que regrese a Corte.