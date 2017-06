Comparan ADN de víctima con posible familiar

MEXICALI, Baja California(GH)

A través de pruebas de comparativa genética se podrá conocer la identidad de la mujer muerta, enterrada en un lote baldío en el fraccionamiento Huertas del Colorado, este jueves por la mañana.



El Servicio Médico Forense confirmó que la víctima murió por un disparo en la cabeza.



David Lozano Blancas, coordinador en Mexicali de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), dijo que el hallazgo ocurrió luego de que recibieron un llamado de C4, sobre la presencia de un montículo de tierra removida.



Agentes ministeriales y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acudieron al lugar para iniciar el protocolo de búsqueda de restos humanos, con la ayuda del agente canino “Iker”, explicó el coordinador de la SIE.



El agente marcó uno de los puntos del lote baldío ubicado en las calles Talayote y Algerita, donde peritos comenzaron a realizar una excavación de no más de medio metro, donde encontraron los restos humanos de la mujer.



El cuerpo fue localizado con un avance medio en su estado de putrefacción, con restos de cal, por lo que podría haber muerto hace unos diez días, dijo Lozano Blancas.



De acuerdo al reporte preliminar, el cuerpo tenía quemaduras post morten en un 90%.



Hasta el momento sólo se ha determinado como una mujer de entre 20 y 35 años de edad, complexión delgada y cabello lacio. Tenía puesta sólo una camiseta de tirantes y unos zapatos deportivos.



El caso es investigado hasta el momento como homicidio, aunque podría reconfigurarse eventualmente como feminicidio, explicó el coordinador de la SIE.



Desaparición



Tras el hallazgo del cuerpo, personal de la Unidad Estatal Investigadora de Personas No Localizadas se entrevistó con una mujer que dijo ser hermana de una persona de la cercanía que tenía ya varios días desaparecida.



Ante la sospecha de que pueda ser la mujer localizada sin vida y enterrada en el baldío, se solicitó la comparativa de pruebas genéticas a fin de establecer la posible identidad de la mujer asesinada, dijo Lozano Blancas.



El procedimiento tardaría alrededor de dos semanas, y se realizará una vez que el Servicio Médico Forense.



César González Vaca, coordinador del Semefo, indicó que la mujer murió por un balazo en la cabeza, no tenía signos de violencia sexual y portaba un anillo con la leyenda Policía y Tránsito Municipal.