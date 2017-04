Por terminar dictámenes periciales de joven asesinada: PGJE

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva informó que hasta este momento no se ha solicitado Orden de Aprehensión alguna por el caso de la joven encontrada sin vida el pasado jueves cerca de un circo.



"No se puede hablar de una Orden de Aprehensión ya que no se ha concluido la investigación", precisó.



Se espera que para el día de hoy o mañana Servicios Periciales culmine con los dictámenes para continuar con la Investigaciones.



De momento el cuerpo continúa sin ser reclamado en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad.