Intensifican vigilancia en bancos

MEXICALI, Baja California(GH)

Elementos de la Policía Municipal intensificaron la vigilancia en diversas zonas bancarias de la ciudad, buscando prevenir los asaltos a cuentahabientes, que se dispararon durante los últimos días.

Durante la mañana, elementos policíacos detuvieron a una persona, la cual se mostraba sospechosa en el interior de un banco ubicado en la calzada Justo Sierra y avenida Paseo de los Laureles, en Los Pinos.



Se indicó por autoridades que esto solamente fue de manera preventiva ante el aumento de robos que se han presentado.



HALLAN AUTO



Durante un recorrido realizado por las unidades de la Policía Municipal lograron ubicar un auto que se presume puede estar involucrada en los robos a cuentahabientes.



La unidad Volkswagen Jetta color gris modelo 2014 fue ubicada estacionada en el Centro Comercial Carlota, en el ex ejido Coahuila, la cual tiene placas CZS-12-32 de Baja California Sur.



La unidad fue resguardada por los elementos de la Policía Municipal, así como agentes Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



Al lugar se llamó una grúa para ser trasladada a la unidad de Delito de Robos de la PGJE, donde se encargaran de buscar videncias en el mismo.



De manera preliminar se creé que la unidad pueda ser la que uso un delincuente que asaltó el martes a una cliente bancaria, a quien despojó de 7 mil 500 dólares.





RECOMENDACIONES



•Mantener en secreto las operaciones, no mencionar los días, horas, sucursales en las cuales se piensa retirar el dinero.

• Evitar acudir a realizar esa clase de operaciones cuando sean las horas donde más personas acuden al banco.

•El usuario no debe acudir solo, siempre ir junto a una persona que sea de su absoluta confianza.

•Una vez fuera del lugar se debe de repartir el dinero en paquetes diferentes, para que en caso de robo sólo sea una pequeña parte el botín.

•No pasear durante prolongados periodos de tiempo el dinero o realizar paradas innecesarias.

•Es preferible llevar el dinero hacia el destino y una vez a salvo, realizar otros pendientes.