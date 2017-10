Emiten alerta por fuente radioactiva extraviada

MEXICALI, Baja California(GH)

Las Unidades de Protección Civil del Estado de Baja California y Sonora, fueron alertadas por el extravío de una fuente radioactiva en la zona, que podría causar daños a la salud en caso de un manejo o cercanía prolongada.



La información que circula a través de las redes de Protección Civil del Estado, es que se trata de un riesgo bajo, y es improbable que la fuente sea peligrosa para las personas, no obstante la alerta se emitió a la población.



“Es improbable que esta fuente lesione permanentemente a alguien, si esta cantidad de material radiactivo no se encuentra blindado y no se maneja en condiciones de seguridad tecnológica o no se protege, podría lesionar temporalmente”, explica el documento.



Precisa que para recibir algún daño por parte del artículo, tendría una persona que manipularlo o tener contacto durante muchas horas, o estar cerca en un periodo de muchas semanas.



El boletín compartido por Protección Civil de Baja California, precisa que la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos de América reportó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardar el robo de un equipo.



Este artefacto es un medidor de densidad y humedad marca TROXLER, modelo 3440 con el número de serie 23171, la cual tiene fuentes radioactivas de Cesio-137 y Americio-241/Berilio.



Precisa que dicho artefacto fue hurtado en la ciudad Modesto, California, estado que colinda con Baja California y Sonora, según las autoridades es poco probable que el equipo haya sido trasladado a México.



La dependencia recomienda que en caso de localizarlo, no realizar manipulación de las fuentes, ni permanecer cerca, lo óptimo es reportarlo al 911 ó 088 con el fin de que los expertos lo manejen.