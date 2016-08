Ayuntamientos deben 2 mil 36 mdp a Issstecali: Sindicato

MEXICALI, Baja California(GH)

Los ayuntamientos de Baja California adeudan en conjunto 2 mil 36 millones de pesos al Issstecali, donde entre Mexicali y Ensenada deben más de mil 500 millones de pesos, informó Victoria Bentley Duarte.



La dirigente estatal del sindicato de burócratas y diputada estatal electa por el PAN, precisó que el ayuntamiento de Mexicali debe 835 millones 114 mil pesos heredados de la administración del ex alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla.



Además informó que el amparo solicitado por el ex alcalde fue rechazado, por lo que el Ministerio Público debe proceder en la investigación por desvío de recursos contra Pérez Tejada y el ex tesorero, Fernando Martín del Campo.



El ex alcalde comentó a LA CRÓNICA que los abogados revisarán el tema, determinarán si emiten una postura formal y que los señalamientos de Bentley Duarte son mediáticos.



Además informó que la actual administración ha dejado de pagar las últimas cuatro catorcenas ante Issstecali, se incluye también la falta de pago del convenio de la deuda, lo cual provocó intereses y recargos por más de 400 mil lones de pesos.



ENSENADA



El municipio de Ensenada adeuda 689 millones de pesos por dejar de pagar las cuotas de los trabajadores ante Issstecali desde hace dos años y tres meses, informó la dirigente estatal del sindicato e burócratas.



Germán Morales, director de planeación y finanzas del municipio de Ensenada, confirmó el monto de la deuda.



Detalló que fue una deuda de 386 millones de pesos heredados del ex alcalde Enrique Pelayo Torres y que por omisión de pagos en la actual administración se incrementó a los 698 millones por intereses, recargos y actualización de la deuda.



“No se ha abonado, estamos atados de manos, nuestro interés es pagar antes de terminar la administración, sino se heredaría la deuda”, señaló.



El problema existe en que el Gobierno del Estado no ha liberado a los ayuntamiento por convenio para gestionar de manera individual la reestructura crediticia, dijo Germán Morales.



DEBEN ADELGAZAR NÓMINA: COPARMEX



Reducir un 5% el gasto en nómina de manera anual es la propuesta del sector empresarial para sanear las finanzas públicas, comentó Francisco Fiorentini Cañedo.



El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali explicó que el ahorro anual sería de 115 millones de pesos que pudieran invertir en obra pública.



Precisó que el año pasado solo se invirtió en obras un monto de 69 millones de pesos y para el actual año la inversión será menor, alcanzando 64 millones de pesos, comparado con los 360 millones de pesos anuales que se pagan de nómina anualmente.



Además señaló que por la falta de pago a Issstecali, se tienen mil 400 personas pendientes de jubilación que siguen generando un gasto en nómina por 120 millones de pesos al año.



Fiorentini Cañedo precisó que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) emitió que los ayuntamientos en el país no deben de exceder del 56% del presupuesto anual en gasto a nómina; Mexicali destina cerca del 70%.