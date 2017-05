Interpondrán pescadores de San Felipe amparo contra veda de pesca

MEXICALI, Baja California(GH)

Un amparo federal en contra de la veda de pesca se interpondrá por parte de los pescadores de San Felipe, anunció Sunshine Antonio Rodríguez Peña.



El presidente de la federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe precisó que el amparo se buscará si no destituyen a Pedro Sierra Rodríguez, director general adjunto de investigación pesquera en el pacífico.



Afirmó que la federación no ha emitido una nueva arte de pesca y que los estudios a cargo de Inapesca no han determinado ninguna solución, razón por la cual exigen la renuncia del director.



“Queremos que remuevan a quienes hacen los estudios porque ya no son de fiar, ya que en dos años no hicieron nada, no se concretó nada”, comentó.