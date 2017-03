Comparte texto en voz alta

MEXICALI, Baja California(GH)

Luis Felipe Tovar presentó una emotiva lectura al público que se dio cita en Teatro Universitario el jueves.Los pasajes de la vida de un coronel jubilado y que vive junto a su esposa enferma, espera con ansias sus papeles de jubilación y una pensión durante años, esto después de haber participado en la “guerra de los mil días”.“Yo creo que envejecer con dignidad es algo importante, mas que la ficción yo quisiera que la gente de la tercera edad no creciera abandonada, por eso me deja tanto este libro, por la reflexión sobre la gente mayor, la gente de edad y sus necesidad”, compartió el actor.Luis Felipe TovarVisitó la feria del libro como parte del programa “Leo, luego existo”El actor compartió un fragmento del libro “El Coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez