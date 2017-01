Cespm advierte reparaciones en Garita Centro

MEXICALI, Baja California(GH)

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), inició la obra de un cambio de un tubo de drenaje en la garita centro, por lo que pidió a las personas que pasarán por la zona tomar sus precauciones.



Se acordonó una zona de forma que no afecte el tránsito que pretende cruzar a Estados Unidos, el proceso de obra estará concluido en aproximadamente 20 días.



El director de la Cespm, Francisco Paredes Rodríguez, señaló que la obra era necesaria porque se había reportado de forma reiterada los drenajes tapados. El procedimiento se presupuesto en aproximadamente 200 mil pesos.



Aseguró que los locatarios de la zona centro no padecerán alguna afectación en cuanto a la presión del agua, debido a que es un tubo de drenaje y no de agua potable.