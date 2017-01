Acuerdan liberar accesos en edificios de Gobierno

MEXICALI, Baja California(GH)

Manifestantes que se encontraban en plantones en la Plaza de los Tres Poderesque se encontraban tomados desde hace cerca de quince días.Entre algunas de las condiciones que tuvieron para retirarse fue que se acordara cumplir con el pliego petitorio que fue entregado días atrás, así como que no hubiera represalias para las personas que se encontraban en los plantones.Desde los primeros minutos del lunes a las afueras del edificio de Poder Ejecutivo ciudadanos se encontraban dialogando sobre el plan a seguir en caso de que autoridades arribaran a dialogar.Por cerca de dos horas los ánimos se encontraban tranquilos a la expectativa del arribo de la fuerza pública, que ya había sido visualizada a través de las redes sociales.En punto de las 02:00 horas fue que camiones de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y unidades de la Policía Ministerial de Estado (PME) llegaron a avenida De los Héroes, cerrando el paso.Cerca de 300 elementos armados con escudos, garrotes, e inclusive armas de fuego se formaron esperando dieran la orden para comenzar la marcha hacia donde se encontraban los ciudadanos.Algunos de los manifestantes, de manera pacífica buscaron entablar diálogo con los agentes que se encontraban en el lugar, pidiendo que apoyaran a la ciudadanía ya que ellos eran del pueblo también.“Vengo a invitar a los señores que por favor no golpeen a nuestro pueblo, no se manchen de sangre, ya que nuestro pueblo es pacífico y nuestra lucha igual, siendo por causas justas”, precisó Raymundo “Indio Zapoteco” Blas.Cerca de las 02:30 horas fue que autoridades encabezadas por Francisco Iribe Paniagua, subsecretario General de Gobierno acudió con una comitiva de manifestantes que se encontraban a las afueras del Poder Ejecutivo.Se notificó que no era negociable que las oficinas se encontraran cerradas, por lo que parte de la llegada de autoridades de Gobierno era para que fueran liberadas en su totalidad.“Queremos dejar claro que lo que requerimos es que liberen los edificios para poder prestar los servicios que la población está requiriendo, siendo esa la única petición que se tiene”, expresó el funcionario.Ante lo que fue dicho por Iribe Paniagua, los manifestantes acordaron que se liberaran los accesos pero que los plantones continuarían de manera indefinida hasta poder dialogar con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid.De manera inmediata las personas que se encontraban situadas en los estacionamientos comenzaron a levantar los campamentos y mudarlos hacia los plantones que se encontraban a las afueras de los edificios.Fue momentos después cuando se notificó que los manifestantes que se encontraban en el edificio de Recaudación de Rentas no liberarían el lugar, ya que la encomienda del Gobernador era sólo el edificio del Ejecutivo.Cerca de las 03:30 horas fue que las autoridades decidieron acercarse ante los manifestantes del edificio solicitando de manera pacífica que se liberaran ya que se necesitaba restablecer el servicio.“Como actos de buena voluntad nos encontramos liberando el edificio del Ejecutivo, ya que queremos dialogar con él, no queremos otra cosa (…) si no se ha logrado esto es porque él (Gobernador) no ha querido”, expresó uno de los manifestantes.Estas personas armaron una cadena humana alrededor de las oficinas imposibilitando el paso de los funcionarios, por lo que se les decidió dar un tiempo para que dialoguen y expresen lo que realizarán.Agentes de la Policía Estatal y Ministerial estuvieron presentes.Al cabo de unos minutos, ya cerca de las 04:00 horas, acordaron los manifestantes liberar el acceso hacia la oficina de Recaudación de Rentas, siguiendo con el plantón y con las oficinas que se tienen en González Ortega.“Llegamos a un acuerdo de que no nos retiraremos sólo nos haremos a un lado, pero Palaco no se soltará en respeto a la gente que ha apoyado este movimiento, no se puede entregar todo lo que quieren sin ofrecer nada”, precisó otro de los manifestantes.Esto fue algo que realizaron como un acto de buena voluntad ante las autoridades, quienes indicaron que de no haber algún acercamiento volverían a tomar las instalaciones que fueron liberadas durante la madrugada de ayer.Ya minutos antes de las 05:00 horas se había logrado el acuerdo de liberar los accesos de todos los edificios de Gobierno, a la espera de la respuesta del gobernador Vega de Lamadrid en próximos días.