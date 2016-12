Hermoso Atardecer: Las investigaciones truncas

MEXICALI, Baja California(GH)

¿INTENCIONAL?

PERITAJES



LUCAS 9:32

AMENAZAS PREVIAS

LA DISPUTA



PGJE, LA ESPERA PARA LA DETERMINACIÓN

Al mismo tiempo que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició la carpeta de investigación 0202/2015/26946, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió una averiguación por la probable violación de Derechos Humanos.La investigación inicial de la PGJE corrió a cargo de la Unidad de Investigación de Ciudad Morelos, a cargo de Edgar Rafael Salazar, pero poco después tuvo que cederla.Por incompetencia, la Subprocuraduría de Zona Mexicali turnó la investigación a la Subrocuraduría Contra Delincuencia Organizada, hoy Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), según consta en el oficio 1499/SUB/2015.La investigación oficial de la PGJE se vio retrasada por haber solicitado peritajes a la PGR en materia de incendios e instalaciones eléctricas desde el 25 de junio, lo que atraso casi 6 meses el avance de las indagatorias que esclarecieran las responsabilidades de los involucrados en el incendio.La CEDH requirió de menos de 6 meses para integrar su investigación y emitir la recomendación 25/15, basada en las negligencias, irresponsabilidades y omisiones de dependencias estatales y municipales, así como de los administradores del asiloEl 30 de junio, la Dirección de Bomberos remitió su peritaje a la CEDH y a la PGJE bajo el oficio 115/06/15.Los dos peritos que lo elaboraron cuentan con una nada despreciable formación en California en materia de estudio de incendios por parte del FBI y de la California Conference of Arson Investigators, según se lee en sus currículos.En el peritaje se determinó que había al menos 28 cámaras de video de circuito cerrado en las instalaciones, pero “no se pudo grabar nada porque no había energía eléctrica”.El punto de origen del incendio se determinó en un cuarto de lavandería donde además había ropa almacenada, tanto en el interior como en el exterior.La estructura incendiada era de techos de madera y triplay, láminas de acero, polines metálicos, hojas de cartón de yeso en las paredes, foam para impermeabilizar y aislar, así como yeso para resanar paredes.Estos solos indicios contradicen lo dispuesto en la NOM-031- SSA3-2012, que indica que los asilos no deben de construirse con materiales ligeros e inflamables, como ocurrió en este caso.Los peritos de la Dirección de Bomberos determinaron que no había razón para sospechar del sistema eléctrico como causa del incendio, el cual supuestamente había sido renovado en el 2013 por la administración del asilo.El viento de sur a norte registrado esa noche fue factor para la permanencia y crecimiento del fuego.También lo fue la presencia de los 3 tanques de gas de 45 kilos en el área de cocina, cuyas válvulas explotaron con el calor y avivaron las llamas durante el siniestro.“El incendio fue de carácter intencional”, concluye el dictamen de la Dirección de Bomberos, cuya copia obra en poder de este reportero.La CEDH se respaldó con la opinión de un perito en materia de incendios de sus homólogos de Nuevo León.La diligencia se llevó a cabo el 4 de agosto y solo se basó en la observación del perito foráneo en el lugar del incendio y la revisión de las pruebas que hasta el momento se habían hecho.El dictamen pericial concluye que “se estima un alto grado de probabilidad de que haya sido provocado empleando flama directa”. Otra observación señala que el lugar no cumplía con las características de funcionamiento, organización y estructura que debe observar un establecimiento de ese tipo.Peritos de la PGJE, traídos desde Tijuana, también realizaron su dictamen, en el que detectaron la presencia de acelerantes o gasolina en una muestra de suelo tomada en el almacén de herramientas adjunto al cuarto de lavado.Para la identificación de los cuerpos realizaron 27 perfiles genéticos, entre restos humanos y personas vivas, así como a cepillos, rastrillos y tijeras localizadas en el asilo.Entre peritos de la PGR y la PGJE, el 25 de junio de 2015, recolectaron múltiples trozos de cableado y el centro de carga ubicado en la pared norte del comedor, adyacente a la entrada del cuarto de lavado.La escena del hallazgo de los cuerpos calcinados quedó plasmada en uno de los peritajes elaborado por peritos de la PGJE. Seis cuerpos quedaron en el ala sur de los dormitorios, uno más en el área oeste, sobre los restos metálicos de lo que fue una cama de hospital. En la parte central del comedor, otro cuerpo calcinado yacía en el piso.Cinco cuerpos más se encontraron en el área central del complejo de dormitorios, dos de ellos en el piso y los otros tres sobre las camas, de donde no pudieron levantarse y salir.Un cuerpo más fue hallado en una habitación del ala norte y otros dos en el ala este, en los fierros de lo que fue su cama de dormitorio.El cuerpo #16 fue encontrado sobre la estructura metálica de su cama.La principal seña para identificarlo fue la camiseta que vestía, a la cual se le apreciaba parcialmente la leyenda “Wake. Said awake, they saw his glory. Lucas 9:32”.El versículo en su camiseta era: “Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; más permanecieron despiertos, vieron la Gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él”.Autoridades realizaban investigaciones por supuestas amenazas a los nuevos directivos, según declaraciones en la investigación y cuya denuncia se interpuso el 25 de septiembre.Entre las declaraciones que figuran en la carpeta de investigación, sobresalen los testimonios de residentes del asilo, quienes concuerdan en las presuntas amenazas que el ex director hizo al asilo al saber que lo expulsarían.Un empleado declaró que la anterior administración dejó de pagar sueldos cuando abrió su programa de televisión en un canal local.Los testimonios de dos indigentes que vivían cerca del asilo, también añaden que a la hora del siniestro, vieron a dos sujetos arrojando una botella, al parecer con gasolina, al techo del asilo y luego huyeron en un auto compacto verde.La asociación Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar Social (SOCIBS) que administraba el asilo, se encontraba en un pleito legal desde poco antes de que ocurriera la tragedia del incendio.Quien fuera su apoderado legal, Humberto Cota Cota, había sido expulsado de la asociación y se formalizó su salida en un acta de asamblea del 18 de septiembre de 2014. La decisión de su salida se había dado desde el 26 de julio de ese mismo año.Desde la nueva reestructuración, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado les había suspendido los apoyos mensuales.En un oficio del 30 de junio, 7 días después de la tragedia, SOCIBS le pidió a la Sedesoe la revalidación de los apoyos y la inclusión en el catálogo de Organizaciones de la Sociedad Civil.Otro oficio fechado el 25 de septiembre de 2014 y enviado al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, brinda los nuevos datos de contacto de la asociación que preside el asilo y piden “no apoyar” a Humberto Cota Cota, a quien acusan de robar mobiliarioIncluso señalan a Cota de llevarse a 17 de los ancianitos que pagaban renta a su nuevo asilo, ubicado en el ejido Veracruz.Del 2008, cuando inició su operación el asilo, hasta el 2014, la asociación había recibido apoyos sociales de recursos públicos por un monto de 1 millón 244 mil 657 pesos.Un dictamen de construcción es lo que espera la PGJE para concluir su investigación, según la procuradora Perla del SocorroIbarra Leyva.Tras año y medio de investigaciones e indagatorias, dijo que sería lo último que el fiscal que lleva el caso necesitaría para determinarel cauce de la investigación.“Es una investigación ya muy avanzada, es un tema que no se ha concluido ni se ha dejado de trabajar”, aseguró Ibarra Leyva.La Procuradora de Justicia en Baja California reconoció que éste último dictamen pericial, como los otros dictámenes ordenados por el Ministerio Público, han tenido determinaciones que han sido lentas.