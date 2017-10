Derrama por turismo médico pudiera ser de 140 MDD

MEXICALI, Baja California(GH)

Si se consideran los niveles inflacionarios que se manejan en la actualidad, el turismo médico en el Municipio de Mexicali estaría dejando una derrama económica de 140 millones de dólares, comentó Omar Dipp Núñez.



El director del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Mexicali señaló que el carril médico continúa operando de manera funcional.



Indicó que en el año 2013, el Cetys Universidad hizo un estudio que arrojaba cifras muy interesantes referentes a la derrama económica que dejaba el turismo médico en Mexicali.



El estudio señalaba una cantidad de 70 millones de dólares de derrama económica, tanto en el distrito médico de Mexicali como en Los Algodones, respectivamente.



Reveló que se tiene un incremento mundial estimado en materia de turismo médico del 6% anualmente, además de que hay personas que señalan que en México, esta actividad ha subido hasta en un 15%.



No existe una herramienta de medida ni de unidades económicas que den una cifra detallada actualmente, aclaró.



Sin embargo, considerando el porcentaje de inflación se pudiera decir que la derrama se incrementó a 80 millones de dólares en promedio.



Fácilmente se sumarían alrededor de 140 millones entre Mexicali y Los Algodones, tomando en cuenta que en aquel poblado la actividad es más corta pero de mayor intensidad.



Dipp Núñez señaló que el estudio del 2013 contenía algunos conceptos interesantes, como que no solamente se beneficiaba al sector médico sino también generaba ganancias a hoteles, restaurantes, estéticas y hasta talleres mecánicos.



La gente que venía a atender sus complicaciones de salud, aprovechaba para hacer distintas actividades debido a que los costos resultaban menores.



Agregó que este año se han tenido reuniones con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para verificar los términos de la construcción de la Garita Centro.



Existe preocupación del sector médico, añadió, porque no se sabe si con esta obra se sigue contemplando un carril médico.