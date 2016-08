La voz de oro en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

Dueño de una voz irreconocible y testigo de innumerables hazañas en el softbol cachanilla, Jorge Alberto Ortega, “El Boa”, tiene 16 años como anotador de una de las ligas con más tradición en la localidad.El también conocido como “La voz de oro del Zurdo Flores”, relata sus inicios en el campo que es sede de la Liga Municipal de Softbol.“Yo cuidaba el campo, barría las gradas, lavaba baños, pero entró un presidente nuevo como encargado del campo, él quería que se anunciaran los juegos y se anotaran, yo sabía lo básico pero jamás había agarrado un micrófono”, comenta mientras hace una anotación.Confiesa que en un principio, el temor de que su voz no fuera la apropiada para anunciar los acontecimientos del juego, lo hacía esconderse para que la gente no lo identificará.“En el camino se fue haciendo la voz, lo único que hago es modularla”.Reveló qué lo ha mantenido tantos años como el anotador oficial del campo Nicolás “Zurdo” Flores y de la Liga Municipal, un oficio del cual decidió tomar vacaciones de una semana, después de nueve años de ejercerlo.“Me gusta la amistad, aquí es muy difícil una bronca; si alguien dice alguna grosería se le llama la atención, en otros campos es diferente”, platica y después toma el micrófono para anunciar el marcador.En la pared de su cabina tiene pegados ejemplares de PERIÓDICO LA CRÓNICA, donde aparecen notas referentes a la pasada Olimpiada Nacional, donde Baja California ganó la medalla de oro con juego perfecto de la pitcher cachanilla, Yeraldine Carrión, a quien describe como “una niña que gracias al apoyo de su padre ha salido adelante y al interés de ella; es muy centrada”.También menciona que en tantos años como anotador ha visto a grandes figuras, en el “Zurdo” Flores como Jesús “Jesse” Castillo o Ricky Álvarez, o situaciones que lo emocionan como juegos perfectos, juegos sin hit, ni carrera y bateadores de tres jonrones.Habla sobre que el deporte que lleva 16 años anotando,no es para todos, que ha visto bateadores de equipos de Primera Fuerza, que van al campo y nunca regresan; asimismo, recalca que no es deporte exclusivamente para mujeres, quiere que la gente se quite esa idea.Cuando se le pregunta sobre cuánto tiempo más estará como anotador en el Zurdo Flores, responde sin dudarlo: “hasta que me muera”; enseguida hace una anotación y toma el micrófono.