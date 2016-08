Municipios adeudan más de mil millones de pesos a Issstecali: Bentley

MEXICALI, Baja California(GH)

Una deuda total por mil 986 millones de pesos registran los ayuntamientos y paraestatales ante el Issstecali, informó Victoria Bentley Duarte.



La dirigente estatal del sindicato de burócratas y diputada electa, señaló que la principal deuda sigue siendo la hereda por el ex alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla que asciende a más de 835 millones de pesos.



En la cual se firmó un convenio de pago que la actual administración municipal tampoco pagó.



La segunda deuda amplia la registra Ensenada por 689 millones de pesos por omisión de pago ante Issstecali pero sí descontando las cuotas de los trabajadores desde hace dos años y tres meses, precisó.



Bentley Duarte también informó que el ayuntamiento de Tecate ha dejado de pagar las cuotas al Issstecali desde hace cinco años y adeudan 480 millones de pesos.



Desde junio, el ayuntamiento de Tijuana dejó de pagar cuotas y recientemente comenzó a abonar parcialmente la deuda.



El municipio de Playas de Rosarito firmó convenio de su deuda que asciende a 32 millones de pesos.



La dirigente sindical precisó que ante el rechazo de amparo a Pérez Tejada Padilla, continúa la denuncia contra el ex alcalde y el ex tesorero Fernando Martín del Campo.



El ex alcalde comentó vía telefónica que el tema esta siendo revisado por los abogados y en su momento emitirán una postura formal.