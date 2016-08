Aumenta BC el consumo de heroína y ''cristal''

MEXICALI, Baja California(GH)

y comienzan a utilizarse entre los 15 y 19 años de edad, de acuerdo al estudio de los Centros de Integración Juvenil, AC.En el análisis de consumo al corte del segundo semestre del 2015, se determinó entre los pacientes que ingresan a tratamiento a los CIJ donde el 91% consume marihuana, el 59.4% metanfetaminas y el 45.9% la cocaína.En todos los casos, el consumo promedio es superior a la media nacional.El estudios de CIJ entre sus pacientes, demostró que la edad de inicio ense encuentra en un 43.9% entre jóvenes de 15 a 19 años de edad y un 41.3% entre niños de 10 a 14 años de edad.El consumo de marihuana entre los pacientes que ingresan a los CIJ a nivel nacional es del 88.1% y en Baja California alcanza el 91%, en el caso de las metanfetaminas, a nivel nacional la media es del 22.2% y en el Estado es del 59.4%.Baja California tienen un consumo del 45.9% de cocaína contra un 33.8% de la media nacional, en las benzodiacepinas el consumo es del 28.5% contra la media nacional del 14.9%.Para la heroína el consumo estatal es del 14.2% y la media nacional es del 3.4%, y en el caso de los alucinógenos en Baja California lo consumen el 11.3% contra la media nacional del 9.9% de los pacientes ingresados.tiene un consumo del 91.9% en el Estado contra un 86.2% en la media nacional, y en el caso del tabaco en la entidad el consumo es del 89.1% contra una media nacional del 84.5%.Cabe destacar que a nivel nacional, Baja California se encuentra entre los estados con mayor porcentaje de consumo de drogas ilícitas.La región noroccidental registra el nivel más alto con un 2.8% de consumos de drogas ilícitas de acuerdo al estudio de los 12 últimos meses, contra una media nacional del 1.5% Los Centros de Integración Juvenil (CIJ) aplicaron tratamientos y rehabilitación de mil 321 personas, así como programas de prevención a 121 mil 280 personas durante el año pasado.Con el pie inflamado, la piel morada pálida y una ampolla reventada que supura sangre y pus en la planta del pie, es como Miguel descansa en la planta baja del Hotel del Migrante.Todo comenzó hace 10 días cuando él junto con su hermano salieron del hotel a buscar trabajo, comida para sobrevivir y algo de dinero para sus adicciones a las drogas.Pero debieron caminar por varios días -una semana en total- donde la suela del zapato se rasgó y a cada paso le iba presionando la piel de la planta del pie.Cuando se percató, la ampolla ya era dura y el tamaño del pie estaba al doble del tamaño normal y morado.Desde hace tres días ha tratado de reventar la ampolla para que salga todo el pus, el pie se ha desinflamado ligeramente y confía en que su salud mejorará porque no cuenta con seguro social, ni seguro popular para atención médica.Miguel narró todo lo anterior y ahora descansa en el hotel del migrante, en la planta baja donde ofrecen un espacio de camas y ventilador para personas locales principalmente que deambulan en la zona centro y son adictos a algún tipo de drogas.como lo conocen y se encarga del ala de adictos, dijo que en promedio atienden a 70 personas diariamente, donde la mayoría se introducen heroína o ice.Raúl tiene 32 años de edad y desde los 16 años comenzó a drogarse, primero fue la marihuana y poco a poco llegó a la heroína, con la cual es adicto desde hace 15 años., comentó.Sentado en la banqueta, drogado, al filo de las 22:00 horas, con un vaso de plástico vacío en las manos y sin luz en la calle, comentó que el uso de la metadona no funciona.“Eso es mentira, el tratamiento de metadona no ayuda, solo empeora, te sientes peor, por eso no se puede dejar la heroína, yo he tratado pero es muy fuerte el dolor de hueso… “Además te duele la cabeza, te da diarrea, vómito y sudas mucho”, narró.Comentó que también se debe de cuidar las venas porque se queman por la droga y cuando se infecta la vena, nadie te ayuda.comentó.Raúl consume una dosis de 50 pesos que le calman los malestares por unas tres o cuatro horas, por lo que requiere inyectarse cuatro veces al día, por un total de 300 pesos diarios.