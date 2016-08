Baja la Tasa de Desocupación en Baja California

TIJUANA, Baja California(GH)

La Tasa de Desocupación (TD) en Baja California continúa a la baja, pasando del 2.4% al 2.3% de junio a julio de 2016, cifra inferior a la registrada a nivel nacional de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).



“Ese porcentaje, si no me equivoco, hace seis meses andaba arriba del 3.6%, es tendencia a bajar”, manifestó el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac), Jorge Godínez Cárdenas.



Hay gente que no está trabajando pero no ha buscado o encontrado el lugar adecuado para emplearse, manifestó.



En julio del año pasado la TD de la entidad se registró en 4.8%, lo que significa que en doce meses el desempleo ha disminuido 2.5%, en base a la ENOE.



“Las empresas están buscando ser más creativas para retener (al personal), están dando bonos de productividad, mayores prestaciones de ley, algunas alimento”, indicó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Marcello Hinojosa Jiménez.



Sostuvo que muchas personas ya tienen un empleo, y otras están pasando a la informalidad.



“Sí hay mucha necesidad de mano de obra, 6 mil 500 plazas pero no hay quien las surta”, agregó Hinojosa Jiménez.



A nivel nacional el desempleo también disminuyó del 3.9% al 3.8% de junio a julio del presente año.