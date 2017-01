Analizan artes de pesca para evitar captura de especies

MEXICALI, Baja California(GH)

A puerta cerrada y en privado, personal del Instituto Nacional de Pesca presentó los avances en las nuevas artes de pesca que deben ser depuradas antes de abril que vence la veda de pesca en la zona del Alto Golfo.



Pedro Sierra Rodríguez, director general adjunto de investigación pesquera en el Pacífico de Inapesca, dijo que el consenso se realiza con todo el gremio del sector pesquero.



Con el objetivo de buscar que las artes de pesca y arrastre no afecte a la vaquita marina, totoaba, tortugas u otra especie en peligro.



Así como generar artes de pescas sustentable para la pesca, explicó Sierra Rodríguez.



"Nosotros no vamos a imponer ninguna arte de pesca que no sea rentable y trabajamos de manera consensuada con los pescadores que son quienes los van a utilizar", puntualizó.



El representante de pescadores en San Felipe, Sunshine Sánchez Rodríguez afirmó que no hay un arte de pesca que sustituya el chinchorro de línea.



"En las artes de pesca que traemos es una mentira que caiga ese tipo de pescados, vaquita marina, totoaba, tortuga, por el grosor del tipo de hilo", dijo.