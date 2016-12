Siguen trabajos municipales para evitar mala calidad de aire

MEXICALI, Baja California(GH)

Para este fin de año se continuarán con los trabajos preventivos para evitar que la calidad del aire en Mexicali se ubique en niveles dañinos para la salud de la población, informó Luis Flores Solís.



El director de Protección al Ambiente encabezó una rueda de prensa con autoridades municipales para anunciar que seguirán con las actividades de la campaña “Aire Limpio para Mexicali”.



Señaló que desde su implementación hace unas semanas ha dado resultados positivos, los cuales se observaron en Navidad con una calidad de aire óptima para la salud de la población.



No obstante, aceptó que hubo factores climáticos que ayudaron a que la contaminación atmosférica no fuera alta, como las lluvias que estuvieron presentes y los vientos que dispersaron los contaminantes.



Es posible mantener un aire limpio en la ciudad, añadió, solamente hace falta la participación conjunta entre la ciudadanía y las autoridades municipales.



El objetivo es lograr los mismos resultados en estos festejos de fin de año, aseguró Flores Solís.



Comentó que se trabaja en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) para verificar que no se hagan quemas y de encontrarse, conminar a la ciudadanía dejar de realizarlas.



Previamente los inspectores de Protección al Ambiente dieron una capacitación a los agentes de la Policía Municipal para que supieran detectar la problemática ambiental.



Señaló que durante estas fechas no se pusieron sanciones a la ciudadanía y solamente fueron invitaciones para que evitaran realizar quemas al aire libre.



