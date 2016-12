Hasta 36hrs de detención por detonar cohetes en vía pública: DSPM

MEXICALI, Baja California(GH)

Hasta arrestos por 36 horas se contemplan a personas que detonen juegos pirotécnicos en la vía pública y no atiendan el llamado de la Policía Municipal, informó Ulises Méndez Manuell-Gómez.



El director de Seguridad Pública Municipal indicó que para las festividades de año nuevo se mantendrán los operativos coordinados con el resto de las dependencias municipales.



Señaló que en caso de las personas que sean sorprendidas quemando pirotecnia en la vía pública, pueden ser sancionadas con una multa de 10 salarios mínimos en adelante.



En caso que no se haga caso a la amonestación de la corporación, la persona puede ser turnada ante un Juez Calificador y ser detenido hasta por 36 horas.



Invitó a la ciudadanía a atender las recomendaciones para no pasar las festividades en las celdas municipales.



Agregó que se tendrán 18 puntos de auxilio vial itinerante en todo el Municipio.



10 de ellos estarán en la zona urbana y 8 en el Valle de Mexicali.



Méndez Manuell-Gómez agregó que se aplicará la misma estrategia utilizada en Navidad y de manera más estricta al haber más vehículos en circulación.



Recordó que regularmente en Año Nuevo se presentan más fiestas y mayor consumo de alcohol, por lo que se estará atento a los trabajos en las calles.