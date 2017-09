Inviable propuesta para municipalizar Palaco

MEXICALI, Baja California(GH)

Como inviable calificó el alcalde Gustavo Sánchez Vásquez la propuesta de municipalización de la delegación González Ortega o “Palaco” ante la falta de elementos que la sustenten.



El Presidente Municipal dijo que la propuesta de municipalización de Palaco ya se ha visto al interior del Cabildo con un numeroso grupo de regidores.



La revisión de estas cuestiones hace inviable la municipalización de Palaco, comentó, porque antes debe de tenerse un estudio que respalde debidamente la iniciativa.



Afirmó que la propuesta tiene fallas al no contar con la documentación que respalde la información presentada.



“Yo no la considero seria (la propuesta) mientras no tenga los elementos técnicos y no los he visto, esto lo hace poco serio”, agregó.



De manera evidente, señaló, este tema es de gran responsabilidad y no puede tomarse a la ligera o como un impulso.



Toda propuesta debe estar acompañada de una serie de análisis financieros y socioeconómicos, así como con las funciones de los empleados sindicalizados y otros tópicos, reiteró.