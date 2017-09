Presidenta de Colegio de Contadores de BC rinde informe

TIJUANA, Baja California(GH)

La autoridad fiscal cada vez es más agresiva en las medidas recaudatorias y las multas generadas por los errores que tengan los contribuyentes, sobre todo con los nuevos requerimientos que entrarán en vigor en diciembre, indicó la Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, Araceli Alicia Guzmán Ibarra.



“Hay muchas personas que aún no creen que necesitan un contador, porque así lo manifestó el gobierno federal, pero es tanta la carga administrativa que una persona que no cuente con las herramientas necesarias obviamente no lo puede hacer y necesita un buen asesor, que esté actualizado y preparado, y es algo que como colegio hemos impulsado, la capacitación continua”, expresó.



Durante la rendición del informe de actividades como titular de Colegio, Guzmán Ibarra recomendó a los contribuyentes que no tienen un buen sistema de contabilidad ni asesoría de un especialista, adelantarse a las dificultades que se esperan con la facturación electrónica, y actualizarse en materia de CFDI 3.3, así como acercarse a un asesor fiscal y contable.