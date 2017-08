Causa estragos y fallecimiento apagón de CFE

MEXICALI, Baja California(GH)

La falla eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó la muerte de una persona y afectó a miles en oficinas privadas y gubernamentales, escuelas, bancos y comercios.



Un total de 22 reportes se recibieron en la central de emergencias a causa de la falta de energía, como fallas en los semáforos, un choque y otros incidentes menores.



Fue durante el transcurso de las 09:00 hasta las 09:45 horas cuando los reportes comenzaron a llegar por medio del número de emergencia 911.



En punto de las 09:57 horas se notificó sobre la muerte de Pedro Macías Pérez, de 93 años, a causa de la falla del respirador artificial al registrarse el apagón.



Familiares solicitaron ayuda, trasladándose socorristas de la Cruz Roja al sitio, pero al llegar confirmaron que Macías Pérez había muerto.



Más problemas



En los bancos los empleados dejaron de atender a cientos de usuarios y los cajeros automáticos quedaron fuera de servicio.



Las tiendas de conveniencia no podían atender a la clientela porque las cajas registradoras no funcionaban.



Además, se reportó una explosión en avenida Mar Caribe y calle Océano Atlántico, informando que en el lugar no se contaba con luz.



Un choque sin lesionados ocurrido sobre bulevar Anáhuac e Independencia se suscitó cerca de las 09:31 horas, el cual autoridades indicaron que fue debido a la falla de semáforo en la zona.



Así también se notificó sobre otros diez reportes sobre fallas de semaforización, siendo Jardines de Lago, Primera Sección, colonia Nueva, San Marcos, calzada Cuauhtémoc, Pasadina, donde se reportaron.



Otros reportes fueron sobre la falla de energía en diversas zonas como es colonia Industrial, Prohogar, Aviación, Cuauhtémoc Sur, Segunda Sección, Villa California, Nacozari, Pueblo Nuevo y Celaya.