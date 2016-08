Cierran 30% de negocios en Calexico

MEXICALI, Baja California(GH)

El comercio de Calexico enfrenta una de las peores crisis de los últimos años, pues han tenido que cerrar el 30% de los negocios, debido a que el consumidor mexicano ha dejado de visitar la ciudad tras el alza del dólar, reveló el Alcalde del condado.



En Mexicali el dólar se cotiza cerca de los 18 pesos, Luis Castro, alcalde de Calexico, señaló que esto les afectó, pues el que se devalué la moneda lacera la economía fronteriza, por lo que están luchando y tienen fe en que habrá cambios.



Es así que se han visto en la necesidad de implementar acciones de gobierno para rescatar la salud del comercio, ofreciendo programas a través de conferencias para capacitar a los empresarios sobre cómo salir adelante en medio de una crisis económica.



“Han cerrado el 30% de los negocios que se encontraban en el Condado, el gobierno estadounidense ha buscado fondos y talleres para lograr que la gente continúe con sus empresas”, detalló Castro.



Enfatizó que el flujo de la gente que pasa diario ha disminuido estrepitosamente, no sólo por el precio del dólar, sino por las intensas temperaturas que deben soportar por horas en la garita, son 12 mil personas las que cruzan aproximadamente.



“Somos una ciudad que dependemos de Mexicali, lo más bonito es que la cultura de Mexicali nos la llevamos al otro lado, somos ciudades hermanas muy parecidas, para mí es un orgullo y seguiremos trabajando por el bienestar de ambas entidades”, comentó Castro.



NUEVA GARITA PARA 2018



El supervisor del distrito uno, John Renison, compartió que la nueva garita será inaugurada en marzo del 2018, en donde la espera será máximo de 40 minutos, lo que pretenden que motive a los extranjeros a cruzar con mayor frecuencia.



“La gente no cruza como antes, ya que la economía está tan unida que cualquier cosa que les afecte nos pega, el alza de la gasolina abona a la disminución de flujo, porque aunque los precios son mejores en Calexico, el problema es el cruce”, aseveró Renison.



Depara un alza en verano debido a que un sector mexicalense cruzará para comprar los útiles escolares, declaró el supervisor, por lo que puntualizó que trabajarán con diferentes organismos, para fomentar el trabajo.



Renison añadió que las restricciones de las visas han venido a fomentar dificultades, por lo que es necesario implementar acciones para obtener visas y un cruce de forma fácil, además de visas humanitarias.



ELECCIONES



Por lo pronto aceptó que las deportaciones continúan, pero es una situación que puede cambiar dependiendo de quién gane la presidencia de Estado Unidos, ya sea Hillary Clinton o Donald Trump.



“Por un lado tenemos una persona extrema que podría afectar, por eso debe promoverse una nueva ley migratoria inmediatamente, pues ya tienen ocho años hablando de lo mismo”, dijo el supervisor del Distrito 1.



“La gente está enfada con el Congreso, porque no resuelven nada de la migración, nosotros vamos a apoyar a Loreta Sánchez para senadora de Estados Unidos, porque tiene familiares en Mexicali y seguro nos apoya”, declaró Renison.



Reveló que tuvo una reunión con el siguiente alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, con el fin de trabajar en conjunto, donde le sugirió que nombren a una persona como enlace internacional.