Cuestan Diputados de BC más que diputados federales

MEXICALI, Baja California(GH)

Un presupuesto de 19 mi l lones 926 mil pesos tiene cada uno de los 25 diputados del Congreso del Estado, de acuerdo al informe Legislativo 2017 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Destalla el estudio que cada diputado en Baja California representa a 143 mil 384 personas.



Baja California se encuentra en el séptimo lugar con mayor presupuesto a nivel nacional, con un monto de 498.8 millones de pesos.



Mientras que la media es de 423.5 millones de pesos, destaca Colima con el más bajo presupuesto en 93 millones de pesos y el más elevado en la Ciudad de México con mil 903 millones de pesos.



MÁS QUE UN DIPUTADO FEDERAL



Destaca el estudio que Baja California se encuentra entre las siete entidades donde el presupuesto para un diputado local es superior al de un diputado federal.



Los siete estados con dichos presupuestos son Ciudad de México, Michoacán, Sonora, Baja California, Estado de México, Jalisco y Quintana Roo.



El alto presupuesto contrasta con estar ubicado el Congreso de Baja California en el lugar 24 con menor cantidad de diputados; la media nacional es de 35 diputados por legislatura.



Baja California Sur encabeza la lista con menor cantidad de diputados, 21 en toa la legislatura y la entidad cabeza es el Estado de México con 75 legisladores.



Lo anterior representa que Baja California eroga 20 millones promedio por diputado en el presupuesto, situando a la entidad en el cuatro lugar a nivel nacional con mayor gasto por legislador.



Contrasta que del año 2012 al 2017 el presupuesto de Baja California decreció en 24% anualizado.



EN PARIDAD



La paridad de género en el congreso del estado es del 36%, es decir que por cada 10 diputados, solo 3 son mujeres.



La media nacional es del 42% en paridad de género, situándose Baja California por debajo.



La composición de partidos políticos también cambió, el informe señala que en el año 2015 la equidad era igual entre representatividad de diputados del PRI y PAN.



Para el 2017 la mayoría la representa Acción Nacional, además es Baja California uno de los únicos seis estados que tiene representatividad con partidos políticos locales.



El IMCO advierte que entre más partidos políticos, se ofrecen mayor oferta a los electores, sin embargo un congreso fragmentado puede generar ingobernabilidad o parálisis legislativa.



SIN DATOS



El estudio del IMCO informa que el poder legislativo de Baja California no presentó información de sueldos y salarios para el ejercicio fiscal del 2017.



En suma fueron 18 congresos que no brindaron la información por transparencia, destacando que tampoco hubo respuesta de los montos de aguinaldos para diputados.



SESIONES Y COMISIONES



En el año 2016, informó IMCO, se realizaron 58 sesiones de pleno en la legislatura de Baja California, cuando la media nacional fue de 81 sesiones.



Baja California Sur lideró con 162 sesiones de pleno y en último peldaño se situó Querétaro con 34 sesiones.



En tema de iniciativas, los diputados de Baja California presentaron 7 en promedio durante el pasado año.



Lo cual contrasta con el desempeño de Jalisco que cada diputado presentó en promedio 974 iniciativas y la media nacional fue de 29 por legislador.



Baja California quedó situado en el octavo lugar nacional 22 iniciativas presentadas por el ejecutivo, y el 70% fue aprobado por los diputados.



El estudio también cuestionó que cada diputado tiene en promedio 22 plazas de burocracia en Baja California, cuando la media nacional es de 12 plazas por legislador.



Las cantidad de comisiones en Baja California es de 20 instaladas, mientras que la media nacional es de 29, lo cual convirtió a la entidad a estar entre las que menor cantidad de gastos por comisiones registró.



IMCO precisó que de las solicitudes de información al congreso de Baja California, hubo respuesta al 84% de los puntos.



EN DATOS

IMCO



•• De acuerdo con el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México (INEColmex, 2015), el 82% de los mexicanos no confía en los diputados.



•• Fragmentación partidista. Mientras que en 2015 solo tres partidos políticos (PAN, PRI y PRD) predominaban en los congresos locales, para abril de 2017 eran seis (PAN, PRI, PRD, Morena, MC y PVEM).



•• Representación legislativa. En promedio, un diputado federal representa a 247 mil 037 habitantes, mientras que un diputado local a 99 mil 664.



•• Paridad de Género. En 2003 la composición de las legislaturas locales estaba integrada por 82% diputados y 18% diputadas. Actualmente, el 58% de los legisladores son hombres y el 42% mujeres.



IMCO propone para mejorar la rendición de cuentas y el desempeño de los congresos locales:



•• Cumplir con las obligaciones que ellos imponen en las leyes que ellos aprueban.



•• Elaborar y publicar un proyecto de presupuesto de egresos con base en el modelo elaborado por el IMCO.



•• Regular la administración y asignación de recursos para los órganos internos de los congresos (órganos de gobierno, comisiones, comités, centros de estudios, etcétera).



•• Apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar el aumento desproporcionado del mismo fuera de lo establecido en el presupuesto.



•• Dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización.