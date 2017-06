Pagarán 300 mil pesos en fianzas de reclusas

MEXICALI, Baja California(GH)

Con el objetivo de reintegrar a las mujeres a la sociedad, el Instituto de la Mujer (Inmujer), destinará 300 mil pesos en pagar fianzas de reclusas en Baja California.



Para decidir quienes serán las mujeres que serán beneficiadas con este programa, se llevó a cabo la integración de un comité que analizará los expedientes y aportará para la reintegración a través de servicios.



“Queremos que sean reintegradas, el comité que estará conformado por diferentes dependencias, va analizar quienes serán apoyadas a partir de una evaluación”, comentó la directora de Inmujer, Rosa María Castillo Burgo.



Adelantó que las mujeres que ayudarán, fueron abandonadas por sus familiares, y a veces por 3 mil o 4 mil pesos de fianza no pueden salir, siendo esos son los casos que van a revisar y así determinarían cuantas podrían ayudar.



“Estas mujeres en su vida tuvieron algún tipo de violencia ya sea en la familia, escuela, instituciones o la sociedad en general, entonces el objetivo es que salgan del penal y darles seguimiento para romper el círculo vicioso”, informó.



Las féminas serán canalizadas para que consigan un trabajo, gozarán de becas para sus hijos, tendrán atención para el bienestar de su salud tanto física como emocional, además se les brindará ayuda legal.



La idea es que no sean discriminadas y excluidas, declaró, algunas están por delitos no graves y otras que tienen hasta 20 años y les falta poco para salir, esperan que con la capacidad del grupo que van a formar, se respeten sus derechos.



Tienen contemplado liberar mínimo a diez mujeres en el año, es la primera vez que el Inmujer hace este proyecto, serán reclusas de todo el estado que serán canalizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.